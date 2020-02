Tanger Med, le plus grand port à conteneurs en Afrique et en Méditerranée.

Un ferry italien assurant la liaison maritime entre Gênes et Tanger a été bloqué à son entrée au port Tanger-Med ce matin. Une mesure de précaution ordinaire pour s’assurer qu’aucun cas de coronavirus n’est à signaler, assurent les autorités.

Assurant la liaison maritime entre le Maroc et l’Italie, un ferry a été bloqué ce matin du mardi 25 février à son entrée au port Tanger-Med. Au moment où nous mettons en ligne, le bateau n'a toujours pas accosté.

Contacté par Le360, un responsable de ce port a affirmé sous couvert d’anonymat qu’il s’agit d’une mesure de précaution ordinaire. «Tous les bateaux en provenance des pays où des cas de coronavirus ont été signalés font l’objet d’un contrôle minutieux avant d’accéder au port. Son personnel comme toutes les personnes à bord font également l’objet de contrôles médicaux», nous explique notre source, qui explique qu'aucun cas de coronavirus n’a été détecté à bord de ce navire.

Selon un dernier bilan établi hier soir, lundi 24 février 2020, le nombre de personnes contaminées par le covid-19 est de 229 cas en Italie.

Sept personnes sont décédées en Italie (six en Lombardie et une en Vénétie). La septième personnes décédée, hier soir, est un homme de 62 ans, originaire de Castiglione d'Adda, au sud de Milan, où se trouve l'un des foyers de l'épidémie.

Sous dialyse, il souffrait de plusieurs pathologies chroniques, ont précisé les médias italiens.

La Lombardie et son chef-lieu Milan et la Vénétie, avec Vérone comme principale ville, concentre en nombre la plus forte communauté des Marocains installés en Italie. Ce sont près de 200.000 Marocains qui y vivent, sur un nombre total de 450.000 MRE établis en Italie.

Pour l’heure, les liaisons aériennes entre le Maroc et l’Italie sont maintenues. En dehors des contrôles sanitaires dans les aéroports du Maroc à l'arrivée des vols en provenance d'Italie, et de deux cellules de crise mises en place par le ministère des Affaires étrangères à l’ambassade du Maroc à Rome, ainsi qu'au consulat général du royaume à Vérone, aucune autre mesure n’a pour l’heure été entreprise.