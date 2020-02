© Copyright : DR

Selon un dernier bilan, le nouveau coronavirus a fait cinq morts ce lundi 23 février en Italie. Les personnes contaminées par ce virus y sont passées de 6 à 219 en quatre jours. C’est dans Milan et sa région, où vivent près de 200.000 Marocains, que le covid-19 sévit le plus. Faut-il en avoir peur?

Des barrages pour isoler une dizaine de villes du nord de l’Italie, la mise en confinement de près de 52.000 habitants dans cette région, des écoles, des musées, des églises et des mosquées fermées.

Deux semaines de confinement à leur domicile ont, de plus, été décrétées pour la population de onze villes du pays, et des supermarchés milanais sont déjà dévalisés… C’est l’état d’alerte en Italie, plus particulièrement en Lombardie, au nord-ouest de l’Italie, région qui compte des villes aussi importantes que Milan. La soudaine flambée, depuis vendredi dernier, de nouveaux cas de personnes contaminées par le covid-19, qui sont passées de 6 à 219 en quatre jours, plonge le pays et les Etats voisins dans la stupeur et envoie des signes très alarmants sur la propagation du virus loin de son foyer d’origine en Chine. A ce jour, lundi 24 février, les autorités déplorent un bilan de 5 morts.

L'Italie est le pays le plus touché en Europe par le covid-19, et le troisième dans le monde après la Corée du Sud et la Chine. L’Italie, c’est aussi un pays de l’Union européenne où réside une forte communauté marocaine, estimée à 450.000 personnes, dont une grande majorité est installée dans cette même région du nord du pays, la plus touchée par la propagation de ce virus. Cette communauté est depuis des années la première en termes de résidents légaux en Italie, quand on écarte les citoyens de l’Union européenne.

L'annonce ce lundi du décès, près de Milan, dans la région lombarde, d'un homme de 88 ans porte désormais à cinq le nombre de décès liés au coronavirus. Il s’agit de personnes âgées et souvent déjà atteintes d'autres pathologies. Le premier décès d'un Italien avait été annoncé vendredi dernier, 23 février 2020 dans un village près de Padoue en Vénétie. L'Italie a, depuis, multiplié les mesures de précaution.

La Chine est loin, très loin. Mais l’Italie rapproche dangereusement le virus du Maroc. Sans être alarmiste, au nord de l’Italie, précisément dans la Lombardie et la Vénétie, résident près de 200.000 Marocains qui ont des liens très forts avec le royaume et font de fréquents va-et-vient.

La Lombardie, dont le chef-lieu est Milan, accueille près d'un quart du total des citoyens marocains, et représente la première région en termes de résidents marocains (104.973, soit 23,1% du total). Quant à la Vénétie, et essentiellement la ville de Vérone, elle, en accueille 11,8%.

Quelles mesures nos autorités ont-elles prises pour éviter la possible propagation du coronavirus à partir de l’Italie vers le royaume?

Pour l’heure, un communiqué du ministère des Affaires étrangères nous apprend que l’ambassade du Maroc à Rome a mis en place, ce lundi 24 février, une cellule pour suivre les développement de la propagation du coronavirus en Italie. Le même département avait également installé hier, dimanche 23 février, une cellule de crise pour les Marocains établis en Italie, notamment au nord du pays. Ils peuvent contacter le consulat du Maroc à Vérone (00393899652168), où cette cellule de crise a été installée.

Via ce numéro de téléphone, mis à la disposition des MRE, les agents de ce consulat délivrent des conseils en ce qui concerne la propagation de ce nouveau coronavirus, le Covid-19. Le consulat général du royaume du Maroc à Vérone a par ailleurs adressé un courrier aux responsables des associations marocaines et aux présidents des centres islamiques, pour les avertir de la mise en place de cette cellule de crise.

«Aucun cas de coronavirus [parmi la communauté marocaine] n’est pour le moment déclaré. Et il ne faut pas céder à la panique. La diplomatie marocaine est en contact permanent avec les consulats généraux du royaume en Italie et la situation est sous contrôle», certifie cette source diplomatique.

De son côté, la Tunisie envisage, à partir de demain, mardi 25 février, ou mercredi prochain, de suspendre des vols vers Milan. L’annonce a été faite ce lundi à Tunis, par le ministre tunisien du Tourisme, de l'Artisanat et du transport par intérim, René Trabelsi. Le ministère tunisien de la Santé a également affirmé ce même lundi que la situation sanitaire des Tunisiens vivants en Italie était sous la surveillance de l’ambassade de Tunisie en Italie. Un avion de la compagnie Alitalia, transportant des passagers provenant des régions les plus touchées de l'Italie a été bloqué à son atterrissage à l'île Maurice, dans l'Océan indien. Un bus en provenance de Milan a, quant à lui, été bloqué à la gare routière de Lyon (au sud-est de la France).

Côté marocain, Le360 apprend de source sûre que les vols affrétés par Royal Air Maroc sont maintenus. «Seule, la RAM ne peut prendre ce genre de décisions. Il y a également Air Arabia et Alitalia, qui desservent la ligne Maroc-Italie et il y a aussi et surtout un poste de commandement qui surveille l’évolution du coronavirus depuis Rabat et c’est à lui de dire s’il faut, ou pas, cesser d’opérer sur cette ligne», précise notre source, qui souligne qu’il existe un vol RAM quotidien de et vers Milan, sur une fréquence hebdomadaire globale de 28 vols par semaine de et vers l’Italie.

Pour l’heure, on devra donc se fier aux contrôles sanitaires qui ont été mis en place dans les aéroports du royaume. Ce qui n’est pas suffisant.