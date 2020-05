© Copyright : DR

71 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc, du lundi 18 au mardi 19 mai 2020. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 7.023. Voici le bilan de la propagation du coronavirus au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

71 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 7.023 cas le nombre total des personnes testées positives au Covid-19, annonce le ministère de la Santé, ce mardi 19 mai à 16 heures.

84% des nouvelles contaminations se comptent parmi les cas contacts, précise le ministère.

Le ministère de la Santé a également recensé 1 décès et 193 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel respectivement à 193 morts et 3.901 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre de décès demeure sous la barre de 200. Depuis le 2 mars, on déplore 192 décès liés au Covid-19, mais ce chiffre reste très bas, comparé à la moyenne mondiale.

D'ailleurs, le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, a mis en avant, une fois encore, le taux de létalité (c'est-à-dire le nombre de patients décédés par rapport au total de personnes contaminées), qui baisse chaque jour davantage.

Au Maroc, il s’établit à 2,7%, ce qui place notre pays dans une moyenne mondiale relativement basse, et plaide en faveur de l’efficacité de la prise en charge sanitaire dans le Royaume. Rappelons que la moyenne mondiale du taux de létalité s'établit à 7%.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 93.344, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 100.367.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma

Au Maghreb, la progression du virus concerne essentiellement le Maroc et l'Algérie, même si les statistiques en Algérie ne permettent toujours pas de prendre la pleine mesure de la propagation de l'épidémie.

176 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 6 décès ont été enregistrés en Algérie au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 7.377, alors que le nombre de décès s’élève à 561, annonce ce mardi 19 mai une source officielle à Alger.

En Tunisie, le bilan a évolué avec 6 nouveaux cas et 1 décès enregistrés sur ces dernières 24 heures. Au total, on dénombre 1.043 cas de contamination, dont 46 morts et 816 guérisons.

La Mauritanie a connu un rebond des cas confirmés ces dernières 24 heures. Le ministère mauritanien de la Santé a annoncé, lundi dans la soirée, l'enregistrement de 19 nouveaux cas.

A ce jour, la Mauritanie compte 81 cas confirmés de contamination au Covid-19, dont 4 décès et 7 guérisons, depuis le 13 mars.

Dans le monde, on enregistre plus de 4,8 millions de personnes contaminées (4.816.048) selon un comptage réalisé par l’AFP mardi à 11h00 GMT. Sur l’ensemble de ces cas, plus de 1,9 million de personnes sont aujourd’hui considérées comme guéries.

Les Etats-Unis ont enregistré 819 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus au cours des dernières vingt-quatre heures, ce qui porte le nombre total de morts à 90.369, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Ce bilan quotidien est l'un des plus bas des deux derniers mois. Le pays, le plus endeuillé au monde en valeur absolue, compte plus de 1,5 million de cas de personnes infectées, selon les nouvelles statistiques enregistrées dans la nuit de lundi à mardi.

En attendant une percée médicale, Donald Trump a créé la surprise lundi en révélant qu'il prenait de l'hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme dont l'efficacité contre le coronavirus n'a pas été démontrée.

Les passes d'armes entre Washington et Pékin s'intensifient sur la gestion de la crise du coronavirus par l'OMS, alors que les 194 pays membres ont repris leurs débats mardi lors d'une téléconférence inédite consacrée à la pandémie.

Accusant l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'être une "marionnette de la Chine", où la pandémie a débuté fin 2019, le président américain Donald Trump lui a donné un mois pour obtenir des résultats significatifs. Avec, à défaut, la menace de quitter cet organe dont les Etats-Unis étaient traditionnellement le premier contributeur.

Pékin a répliqué en accusant Donald Trump, dont le pays est le plus endeuillé au monde avec plus de 90.000 morts, de chercher à "se soustraire à ses obligations" envers l'organisation.

Malgré ces tensions, les pays membres sont parvenus à un accord mardi pour une "évaluation indépendante" de la réponse de l'OMS à la pandémie.

En Europe, la pandémie continue sa progression, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 34.796 morts suivi de l’Italie (32.007), la France (28.239) et l’Espagne (27.709).

Au Royaume-Uni, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires britanniques le lundi 18 mai, le pays a enregistré 160 nouveaux décès en 24h (170 la veille). Le nombre total de cas recensés à ce jour dans le pays est de 246.406.

L’Ecosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles appellent toujours les habitants à "rester à la maison", tandis que les Anglais bénéficient des premières mesures de réouverture. Une quatorzaine est imposée aux voyageurs même en provenance de l'étranger.

En Italie, le dernier bilan publié lundi 18 mai dans la soirée, par la Protection civile, fait état de 99 nouveaux décès en 24h (145 la veille). Le nombre total de cas recensés à ce jour est de 225.886.

La Série A, le championnat italien de football, ne devrait pas reprendre avant la mi-juin, après les annonces lundi soir de la Fédération.

Afin de se mettre en conformité avec les dispositions du décret pris dimanche par le Chef du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la Fédération italienne de football a officiellement suspendu lundi, jusqu'au dimanche 14 juin inclus, l'ensemble de ses compétitions.

Cela semble devoir condamner la possibilité de voir le championnat reprendre le 13 juin comme le souhaitait la Ligue.

En Espagne, le bilan est de nouveau en baisse ce mardi 19 mai. 59 décès (87 la veille) ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures. Le pays compte désormais plus de 231.606 cas recensés.

Le port du masque sera bientôt obligatoire en Espagne dans les espaces fermés, mais aussi sur la voie publique quand il n'est pas possible de garder ses distances, a annoncé lundi 18 mai le gouvernement.

La décision a été prise en accord avec toutes les régions d'Espagne, compétentes en matière de Santé, et sera précisée dans les prochains jours par décret ministériel, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

En France, selon le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires lundi 18 mai dans la soirée, le pays a enregistré 131 nouveaux décès (483 la veille) en 24 heures dus à l'épidémie. Le nombre total de cas recensés à ce jour est de 142.291.

Les voyageurs français et résidents permanents en France arrivant de l'étranger hors UE seront invités à se soumettre à une période d'isolement de 14 jours sur une base "volontaire" à compter du mercredi 20 mai, a annoncé mardi le ministre français des Affaires étrangères.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré mardi qu'il s'attendait à des discussions difficiles avec certains pays membres de l'Union européenne (UE) pour parvenir à un accord sur un fonds de relance européen, au lendemain de la présentation d'une proposition franco-allemande.

Le couple franco-allemand a proposé lundi un plan de relance de 500 milliards d'euros afin d'aider l'UE à surmonter la crise historique engendrée par la pandémie de Covid-19, grâce à un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne.

L'épidémie due au nouveau coronavirus a fait 72 morts de plus au cours des dernières vingt-quatre heures en Allemagne, où 513 nouveaux cas ont été diagnostiqués, ce qui porte le bilan à 8.007 décès pour 175.210 infections à l'échelle nationale, rapporte mardi l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses.

En Russie, deuxième pays du monde le plus touché en nombre de contaminations après les Etats-Unis, 9.263 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières vingt-quatre heures, portant à 299.941 le total des cas, selon les chiffres officiels.

Les autorités jugent que la situation se stabilise, le pays ayant recensé mardi moins de 10 000 nouveaux cas pour le quatrième jour de suite. La Russie a également recensé 115 décès dus au coronavirus lors des dernières vingt-quatre heures, le bilan atteignant désormais 2.837 morts.

En Asie, la Chine a décidé de reconfiner 108 millions de personnes après l'apparition de 34 nouveaux cas de Covid-19 dans la province du Jilin, dans le nord-est du pays. La province a été placée en quarantaine et bus et trains ne peuvent désormais plus y entrer ni en sortir. Quant aux écoles, elles ont toutes été fermées face à la crainte d'une seconde vague de contaminations. Ce mardi 19 mai, le pays dénombre 84.063 cas recensés et 4.638 morts.

Alors que le foyer épidémique, qui compte 34 cas confirmés n'augmente pas aussi rapidement que l'épidémie de Wuhan, la réaction rapide et stricte de la Chine reflète sa crainte d'une deuxième vague. C'est aussi un signe de la fragilité du processus de réouverture en Chine, mais également partout dans le monde, car le moindre soupçon de résurgence des contaminations pourrait inciter à reconfiner les populations, souligne Bloomberg.

Le gouvernement de Shulan, une ville de la province de Jilin, a déclaré lundi sur WeChat qu'il mettrait en place les mesures les plus strictes pour contenir le virus. Les complexes résidentiels avec des cas confirmés ou suspects seront fermés, une seule personne de chaque famille sera autorisée à sortir acheter des produits de première nécessité pendant deux heures tous les deux jours.

La prestigieuse université de Pékin ("Beida") pense pour sa part avoir découvert un remède potentiel à base d'anticorps prélevés sur des patients guéris du Covid-19.

Lundi, à l'ouverture de la réunion de l'OMS, le président chinois Xi Jinping avait assuré qu'un éventuel vaccin chinois serait un "bien public mondial". M. Macron a également estimé que "chacun devra pouvoir avoir accès" à un futur vaccin.

Le Brésil devient le 3e pays le plus touché en termes de contaminations. Il enregistre encore ce mardi 19 mai un lourd bilan quotidien, 485 morts en 24h. Le pays dénombre 255.368 cas recensés et 16.853 décès au total.

En Afrique, le nouveau coronavirus a fait au moins 2.859 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 90.490 cas infectés, dont 35.116 de guérisons.

En Afrique du Sud, le nombre des personnes testées positives a grimpé à 16.433, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays compte 286 décès et 7.298 guérisons.

Les pays les plus touchés après l'Afrique du Sud sont l'Egypte avec 12.764 cas, 645 morts et 3.440 guérisons et le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé à 5.175 cas, dont 191 morts et 1.644 guérisons.

D'autres pays africains ont été également affectés par la pandémie de coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (2.119 cas et 28 morts), le Cameroun (3.529 cas et 140 morts), le Niger (909 cas), le Burkina Faso (796 cas), le Ghana (5.918 cas), la Guinée (2.796 cas), Djibouti (1.518 cas), le Sénégal (2.617 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (1.538 cas).

Par ailleurs, 963 cas ont été recensés au Kenya, 297 cas au Rwanda et 874 autres au Mali alors que l’Ethiopie compte près de 365 cas de contamination dont 5 décès et 120 cas guéris.

La Somalie a enregistré 1.455 cas, dont 57 décès et 163 guérisons et le Gabon a recensé 1.432 cas dont 11 décès et 301 guérisons.

L'évolution de la pandémie au Maroc, en direct.