© Copyright : DR

Plusieurs centaines de ressortissants espagnols, bloqués au Maroc, vont pouvoir rentrer chez eux à partir du vendredi 22 mai. Le rapatriement se fera par voie maritime. Les détails.

C’est une première dans le récent historique des rapatriements de ressortissants étrangers bloqués au Maroc suite à la crise du coronavirus et à la fermeture des frontières du Royaume. Selon les médias espagnols, dont l’agence EFE, une opération de rapatriement va bientôt concerner des centaines de ressortissants espagnols et de résidents dans le voisin du Nord.

Ces rapatriements vont débuter le vendredi 22 avec une première liaison entre Tanger Med et Malaga et qui sera assurée par un des navires de la compagnie Balearia. Ce navire est d’une capacité totale de 650 voyageurs et 350 véhicules. Ces rapatriements vont se poursuivre, à partir du même port tangérois, le 28 mai et le 4 juin. Et, en tout, près de 2.000 ressortissants espagnols ou résidents en Espagne, vont pouvoir rentrer chez eux.

Depuis la fermeture des frontières marocaines, l’Espagne a pu évacuer quelque 369 de ses ressortissants à bord de deux vols assurés par la compagnie Iberia, les 3 avril et 7 mai.

Ces rapatriements se font en coordination entre les autorités de Rabat et de Madrid et sont supervisés, pour les aspects logistiques, par les consulats espagnols au Maroc.