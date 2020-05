© Copyright : DR

Comment les ménages marocains se débrouillent-ils pour subvenir à leurs besoins en cette période de confinement? Entre endettement, aides publiques et solidarité familiale, voici quelques éléments de réponses.

Le Haut Commissariat au plan (HCP) vient de dévoiler une enquête qu’il a menée sur les répercussions économiques, sociales et psychologiques de la crise du Covid sur les ménages. Au total, c’est une enquête qui a concerné un échantillon de 2.350 personnes, tous milieux de résidence et catégories socio-professionnelles confondus, et ce, entre les 14 et 23 avril 2020.

La première conclusion est des plus parlantes: 34% des ménages affirment n’avoir disposé d’aucune source de revenus à cause de l’arrêt de leurs activités en cette période de confinement.

Ce pourcentage est légèrement plus élevé chez les ruraux (35%) que chez les citadins (33%). Il s’élève à 44% parmi les ménages pauvres, à 42% parmi les ménages de l’habitat précaire, à 54% parmi les artisans et ouvriers qualifiés, à 47% parmi les commerçants, et à 46% parmi les ouvriers et manœuvres agricoles.

Quant à leur situation financière actuelle, 38% des ménages affirment que leur revenu couvre juste les dépenses, (39% en milieu urbain et 35% en milieu rural), alors que 22% puisent dans leurs épargnes (20% en milieu urbain et 26% en milieu rural).

Quant à ceux qui ont eu recours à l’endettement, ils sont de l’ordre de 14%, au moment où 8% comptent sur les aides de l’Etat pour couvrir leurs dépenses quotidiennes.

Aides publiques pour 1 ménage sur 5

Un ménage sur cinq (19%) a reçu une aide de l’Etat pour compenser la perte d’emploi: 13% dans le cadre du programme RAMED et 6% dans le cadre du programme d’aide aux salariés formels (CNSS). 49% des ménages, souligne l’enquête du HCP, affirment qu’au moins un de leurs membres actifs occupés a été contraint d’arrêter son activité et 40% d’entre eux ont reçu une aide de l’Etat ou de la part de l’employeur.

Selon la source d’aide, 31% des transferts reçus proviennent de l’Etat à travers le programme d’aide aux salariés formels (CNSS). L’aide de l’Etat à travers le ciblage du programme RAMED a été évoquée par 67% des ménages bénéficiaires (63% en milieu urbain et 81% en milieu rural).

L’enquête souligne aussi que 18% des ménages n’ayant pas perdu leur emploi ont également bénéficié de l’aide de l’Etat (13% en milieu urbain et 26% en milieu rural). Cependant, 72% des ménages bénéficiaires de l’aide de l’Etat estiment que ces aides ne sont pas suffisantes pour compenser la perte des revenus.

En plus des aides pour compenser la perte d’emploi, les ménages ont reçu aussi des transferts de l’Etat ainsi que d’autres ménages comme soutien en cette période de confinement. 44,5% des ménages ont reçu au moins un transfert en provenance de différentes sources (Etat, ménages, ONG, institutions publiques, privées, etc.).

Et la solidarité sociale a joué aussi: 16% des ménages reçoivent des transferts en provenance d’autres ménages résidant au Maroc, 3% des MRE, 4% des ONG et 3% des administrations publiques et semi-publiques.