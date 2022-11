© Copyright : MAP

Les réserves de sang de la région de Casablanca-Settat couvrent seulement une demi-journée de consommation, soit 12 heures. C’est ce qu’a déclaré Hind Zelji, cheffe de service de promotion et coordination au Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) qui ajoute que la situation du niveau du stock de sang est «très critique».

«Les réserves de sang actuelles de la région de Casablanca-Settat couvrent seulement 12 heures de consommation. Alors que pour être dans la norme, le stock de sang doit couvrir trois jours de consommation. Cette situation est très critique!», avertit Hind Zelji, cheffe de service de promotion et coordination au Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Casablanca-Settat, interrogée par Le360.

Cette situation est due à la baisse du nombre de donneurs de sang, indique docteur Hind Zelji. «Au cours du mois d’octobre, le Centre de transfusion sanguine de la région de Casablanca a enregistré seulement 7.962 donneurs de sang. Alors que le Centre a besoin de 14.000 à 15.000 donneurs par mois», affirme-t-elle.

«La région de Casablanca-Settat a besoin de 500 à 600 poches quotidiennement pour atteindre l'autosuffisance. Alors que cette quantité peut couvrir plusieurs jours dans d’autres régions» explique Hind Zelji, expliquant que le CRTS de Casablanca ne reçoit que 250 poches par jour.

D’après la cheffe de service, plusieurs raisons sont derrière cette situation critique, notamment le manque de personnel dans une région caractérisée par une pression démographique, ainsi qu'une culture du don de sang faible au Maroc.

Dans ce sens, plusieurs initiatives ont été prises pour faire face à la raréfaction des poches de sang qui peuvent pourtant sauver des vies. «Le CRTS de Casablanca-Settat a signé plusieurs conventions comme celle avec le ministère de l’Intérieur, ainsi qu’une autre convention avec le ministère des Habous et des Affaires islamiques», pour la mise en place de collectes de sang auprès des fidèles des mosquées par exemple, poursuit-elle.

Et d’ajouter: «le CRTS de Casablanca a approché des associations de la société civile et a organisé plusieurs campagnes de collectes de sang, des conférences et des séminaires pour sensibiliser les gens à l’importance du don de sang dont plusieurs personnes atteintes de cancers ont besoin».

Il convient de rappeler que l’Organisation mondiale de la santé recommande d’avoir un stock suffisant de sang qui couvre au minimum 7 jours de consommation et idéalement 12 jours.