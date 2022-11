© Copyright : DR

Le centre régional de transfusion sanguine poursuit sa campagne «Une seule nation, un seul sang» et s'adresse aux sections jeunesses des partis politiques du Maroc. Pour l'instant, cinq partis ont réagi et promis d'adhérer à l'action de dons de sang qui aura probablement lieu le 5 décembre 2022.

Le Centre régional de transfusion sanguine vient de lancer un appel au don de sang aux jeunesses des partis politiques du Maroc. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 4 novembre 2022, les responsables du centre, avec à leur tête, la directrice Amal Darid, soulignent l’importance d’adhérer à cette campagne intitulée: «Une seule nation, un seul sang».

«Nous savons tous que Casablanca, la plus grande ville du Maroc, est celle qui consomme le plus de poches de sang à cause du grand nombre d’établissements de santé qui dépasse le chiffre de 610, incluant aussi bien le secteur public que le secteur privé. Et la demande en sang approche les 650 poches de sang par jour», précise le Centre régional de transfusion sanguine.

Partant de là, et compte tenu du risque de pénurie accru et continuel en poches de sang qui plane sur Casablanca, le don de sang est devenu aujourd’hui, et plus que jamais, un geste citoyen nécessaire et salvateur. C’est cette prise de conscience que le Centre régional de transfusion sanguine de Casablanca veut inculquer auprès de toutes les tranches de la population à travers cette campagne.

«Après avoir entamé cette action auprès des équipes de football, le Raja et le Widad, en 2019, nous continuons avec les syndicats et nous avons déjà reçu l’adhésion de l’UMT où aura lieu une campagne de don de sang», déclare Amal Darid pour Le360.

Côté partis politiques, elle précise: «Pour l’instant nous avons obtenu la réaction de cinq partis politiques: le MP, l’UC, l’USFP, le RNI et le PPS. Nous attendons l’adhésion des autres partis avec un objectif à atteindre qui est de 1.000 personnes», ajoute Amal Darid.

Le Centre régional de transfusion sanguine n’a toujours pas déterminé la date exacte à laquelle aura lieu cette campagne de don de sang adressée à la jeunesse des partis politiques. Néanmoins, il est fort probable que cet évènement coïncide avec la journée nationale des donneurs de sang qui est célébrée le 5 décembre de chaque année.