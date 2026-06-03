Société

Casablanca: saisie de 1,9 million de pétards et feux d’artifice, deux personnes interpellées

Une partie des pétards et feux d’artifice saisis à Casablanca.

Pas moins d’1,9 million de pétards et de feux d’artifice ont été saisis à Casablanca, où deux individus ont été appréhendés en flagrant délit de commercialisation de ces articles prohibés.

Par La Rédaction
Le 03/06/2026 à 09h39

La brigade de police judiciaire du district d’Anfa a ouvert, mardi soir, une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’interpeller l’ensemble des personnes impliquées dans une tentative de commercialisation de pas moins de 1.900.893 unités de pétards et feux d’artifice.

Cette opération sécuritaire a été menée à Casablanca, où les services de la sûreté nationale ont appréhendé deux individus en flagrant délit de commercialisation de cette importante cargaison sans autorisation.

Une partie des pétards et feux d’artifice saisis à Casablanca.

Les éléments de la police judiciaire ont engagé les procédures de mise en garde à vue et soumis les deux suspects à l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des ramifications éventuelles de cette activité criminelle.

Ces opérations sécuritaires, menées par les différents services de police, s’inscrivent dans le cadre de l’action continue et soutenue de lutte contre la commercialisation de matières, dont l’utilisation représente un danger considérable pour la sécurité des personnes et des biens.

Par La Rédaction
Le 03/06/2026 à 09h39
#Casablanca#DGSN#Pétards#feux d'artifice

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