Casablanca: la garde à vue du patron de City Club prolongée jusqu’au mardi 15 octobre

Jonathan Harroch, fondateur et président-directeur général du groupe Nation Sportive.

Le samedi 12 octobre, Jonathan Harroch, le fondateur et dirigeant du groupe Nation Sportive, a été interpellé par la police dans un palace casablancais. L’homme y était en compagnie de deux filles, et était en possession d’une quantité de drogues (cocaïne et ecstasy).

Jonathan Harroch a été ensuite placé en garde à vue, dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte sous la supervision du parquet. Des sources proches du dossier indiquent que le suspect faisait l’objet d’un avis de recherche pour émission de chèques sans provision.

Toutefois, le fait que l’enquête ait été confiée à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) laisse à penser qu’il s’agirait d’une affaire plus sensible, demandant l’expertise de cette brigade d’élite, spécialisée, entre autres, dans la criminalité économique et financière.

En tout état de cause, les chefs d’inculpation retenus contre Jonathan Harroch seront rendus publics lors de sa comparution devant le parquet, prévue le mardi 15 octobre. Car, entre-temps, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures.

Le groupe Nation Sportive détient, outre la chaîne de salles City Club, les marques Unique Fitness Clubs et UFC Gym Morocco.