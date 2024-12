Casablanca: arrestation d’un individu pour diffamation et chantage contre des juges et des avocats

Les éléments de la police judiciaire de Casablanca ont arrêté dernièrement un individu soupçonné d’être impliqué dans une affaire de diffamation et de diffusion de fausses informations à l’encontre de magistrats, d’avocats et de responsables sécuritaires sur les réseaux sociaux.

Le suspect, qui a des antécédents judiciaires, délivrait des informations mensongères sur des sites hébergés à l’étranger, rapporte Assabah du week-end (7 et 8 décembre). Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il calomniait ses victimes et leurs familles en citant leurs noms et en les accusant de corruption et de connivences dans les affaires en cours. Son modus operandi était le suivant: il délivrait des données et des photos sur les victimes à l’administrateur de sites étrangers, qui diffusait des enregistrements audio et vidéo sur les réseaux sociaux. Les mêmes sources soulignent que le prévenu a également donné des interviews sur ces sites.

Par ce biais, cet homme cherchait à faire pression sur les magistrats pour qu’ils rendent des jugements en sa faveur. Il a été localisé et arrêté après que les victimes ont déposé plainte pour les préjudices matériels et psychologiques subis, relaie Assabah. Après avoir auditionné le mis en cause, la police judiciaire l’a présenté devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca. Le magistrat l’a poursuivi pour outrage envers des corps constitués, diffamation et atteinte à la vie privée.