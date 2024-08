Fès: démantèlement d’un réseau de chantage aux automobilistes, huit suspects arrêtés

Une opération menée conjointement par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) à Fès, le mardi 13 août, a conduit au démantèlement d’un réseau de chantage fait aux automobilistes, et à l’arrestation de huit individus suspectés de faux, d’usage de faux et d’usurpation de fonction, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les 8 prévenus, âgés de 30 à 40 ans, et dont l’un était recherché à l’échelle nationale, avaient falsifié des tickets, des uniformes, des gilets et des dossards portant l’identité visuelle de la commune de Fès dans le but de percevoir illégalement des frais de stationnement auprès des automobilistes, précise la même source.

Lors des premières investigations menées par la BNPJ, sur la base d’informations fournies par la DGST, les enquêteurs ont saisi des carnets de faux tickets, des accessoires portant l’identité visuelle de la commune de Fès, ainsi que de cartes et de cachets que les prévenus utilisaient dans leurs activités criminelles.

Les huit mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet compétent, pour faire la lumière sur les dessous de cette affaire et déterminer les délits commis par les membres de ce réseau.