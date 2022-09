© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

La ville de Casablanca ressemble de plus en plus à un grand chantier à ciel ouvert. Et à raison. Plusieurs projets sont en cours et concernent ses différents arrondissements. Casa Transport, en charge du secteur de la mobilité et du transport collectif, fait le point sur les trois principaux projets: le tramway, busway et le pont Mohammed VI.

Pour développer le secteur de la mobilité de la métropole et y améliorer les conditions de circulation, Casa Transport, Société de développement local (SDL) en charge du secteur de la mobilité et du transport collectif, a ouvert un énorme chantier. Entre tramway, busway et pont de dénivellation du boulevard Mohammed VI, la plupart des grandes artères de la ville sont concernées par ces travaux. Dans un communiqué diffusé jeudi 29 septembre 2022, la SDL fait le point sur l’état d’avancement de ces chantiers.

Busway: opérationnel début 2023

Les deux lignes en mode busway sont en construction sur une longueur globale de 24,5 km desservant les quartiers Salmiya, Lissasfa, Errahma Oulad Azzouz et Maârif via les axes majeurs des boulevards Al Qods et Moulay Touhami. Elles seront mises en service durant le premier trimestre 2023, précise le communiqué.

Entamés en décembre 2020, les travaux de Casabusway enregistrent aujourd’hui un taux d’avancement global de 90%. Dans le détail, sur les 24,5 km de linéaire des deux lignes, 22,1 km sont aujourd’hui équipés de plateformes, achevés ou en cours de finition par la couche finale de revêtement sur certains tronçons.

En ce qui concerne l'état d'avancement du reprofilage de la voirie, 20,6 km sur 24,5 km sont achevés avec quelques tronçons en cours de finition par la couche finale de revêtement. Parallèlement, 30 sur 42 stations sont aménagées en phase 1 de mobiliers de stations, et 12 stations sont finalisées, apprend-on de la même source.

Casatramway: un taux d’avancement de 65%

Le deuxième chantier concerne les deux lignes en mode tramway qui s’étendent sur une longueur globale de 26 km. Elles lient le parc de la ligue arabe et la gare Casa Port respectivement aux quartiers industriel et de Sidi Othman, via les axes majeurs des boulevards Oulad Ziane et Mohammed VI. Leur mise en service prévisionnelle est programmée durant le premier trimestre 2024.

Selon les prévisions de Casa Transport, les projets des lignes T3 et T4 de Casatramway connaissent à ce jour un taux d’avancement global de plus de 65%.

Les travaux de plateforme voie ferrée entamés en février 2021, connaissent à mi-septembre 2022 un taux d’avancement de 74%. 22 km sur 26 km de rails sont ainsi posés, dont 13 km achevés avec l’application du revêtement final.

Pont Mohammed VI: prêt fin 2022

Les deux premiers projets sont accompagnés par la construction d’un ouvrage d’art visant la fluidification de la circulation au niveau du boulevard Mohammed VI. Il s’agit du pont de dénivellation du boulevard Mohammed VI aux croisements avec les boulevards Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala. D’après Casa Transport, le taux d’avancement global de ce chantier s’élève à 73%.

La SDL précise que cet ouvrage structurant en 2x2 voies de circulation, d’une longueur totale de 1.100 m, incluant les rampes d’accès, fluidifiera considérablement la circulation d’une part sur cet axe majeur, représentant l’un des principaux accès de la ville de Casablanca drainant un trafic très dense avec des flux importants de poids lourds, et d’autre part au niveau des carrefours névralgiques passant sous cet ouvrage.

Il sécurisera par ailleurs, les cheminements piétons en surface des voyageurs Casabus, Casabusway, Casatramway (T3) et des autres services de transport pour une meilleure performance de service et pour une correspondance voyageur optimale dans ce plus grand futur pôle d’échange du réseau de transport en commun. La mise en service de l’ouvrage, quant à elle, est programmée fin 2022.