BAD: un prêt additionnel de 18 millions d'euros pour sécuriser l'alimentation en eau potable

Le siège du Groupe de la Banque africaine de développement au Plateau, le quartier des affaires de la capitale ivoirienne Abidjan.

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé un accord de financement additionnel de 18 millions d'euros pour la pérennisation et la sécurisation de l'alimentation en eau potable dans plusieurs régions du Maroc.