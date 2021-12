© Copyright : DR

Les patrons sont en quête de nouvelles opportunités sur le marché africain. La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé ce lundi, 6 décembre 2021, sa recherche d’un cabinet d’étude pour analyser les complémentarités des chaînes de valeur du Maroc avec les autres pays d'Afrique.

La confédération patronale a en effet lancé ce lundi, un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d'un cabinet, en vue de la réalisation d'une étude sur les complémentarités des chaînes de valeur du Maroc avec les autres pays du continent. L'objectif, à terme, étant d'augmenter les investissements.

Le but de cette étude est en effet de déterminer les moyens d'identifier et de cerner les complémentarités entre le Royaume et les autres pays d'Afrique et de définir les secteurs pouvant augmenter les investissements et accroître les échanges commerciaux entre les deux parties, précise l'avis.

L'étude devra donc inclure une "analyse des pays africains et des secteurs d’activités de complémentarités industrielles régionales pour un renforcement du taux d’intégration du Made in Africa, en plus d’un diagnostic élaboré au regard du positionnement du Maroc entre l’espace euro-méditerranéen et le chaînage africain", détaille la CGEM.

Cette étude financée par un don de la Banque africaine de développement (BAD), reçu en mai dernier, entre dans le cadre du Projet d’appui à la CGEM appelé PACGEM, dont l'objectif est de permettre au patronat marocain d'améliorer l'information à destination des opérateurs du secteur privé en matière d'intégration régionale africaine.

La réalisation de ladite étude durera deux mois. Les résultats feront ensuite l’objet d’une présentation à l’occasion d’un forum africain pour l’intégration régionale par le secteur privé, qui fait également partie de PACGEM.