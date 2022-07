© Copyright : Mhand Oubarka / Le360

Le nouveau téléphérique d’Agadir a été inauguré hier, vendredi 15 juin 2022. Les touristes et les habitants de la capitale du Souss peuvent désormais apprécier la beauté du paysage à 360 degrés.

Le chef du gouvernement et président du conseil communal d'Agadir, Aziz Akhannouch, a présidé, vendredi 15 juillet 2022, la cérémonie de lancement de la première ligne téléphérique d'Agadir, en présence notamment de la ministre du Tourisme, de l'artisanat, et de l'économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Ce téléphérique, considéré comme l’un des projets touristiques phares de la ville d’Agadir, va relier le pont Tildi à la Kasbah d’Agadir Oufella sur une distance de 1.700 mètres linéaires.

Cette première ligne téléphérique prévoit 30 cabines dont 4 VIP, alors que la deuxième sera dotée de 18 cabines. A terme, le téléphérique d’Agadir pourra transporter 1.000 personnes par heure et générer 1.000 emplois directs.

Approché par Le360, le promoteur de ce projet, Abdelaziz Houaiss, a souligné que la participation du chef du gouvernement et des ministres à la cérémonie d’inauguration du nouveau téléphérique d’Agadir témoigne de l’importance de ce projet dans l’amélioration de l’offre touristique de la ville pour attirer davantage de touristes.

Le prix du trajet aller-retour, d’une durée de 12 minutes, s’élève à 80 dirhams pendant l’été. Le tarif sera réduit, par la suite, durant les autres saisons de l’année.

La cérémonie de lancement de la première ligne téléphérique d'Agadir s'est déroulée en présence également du wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, et du président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli.