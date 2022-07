© Copyright : Mhand Oubarka / Le360

Le projet du téléphérique d’Agadir est sur de bons rails. Dès le 16 juillet prochain, les habitants et les visiteurs de la ville auront droit à un autre angle pour admirer les paysages et les monuments de la capitale du Souss.

Ce téléphérique, considéré comme l’un des projets touristiques phares de la ville d’Agadir, va relier le pont Tildi à la Kasbah d’Agadir Oufella sur une distance de 1.700 mètres linéaires.

Approché par Le360, le promoteur de ce projet, Abdelaziz Houaiss, explique que la première ligne téléphérique est prête et devrait être opérationnelle dès le 16 juillet 2022 à 13h00, précisant que le projet a reçu les autorisations nécessaires, y compris des bureaux de contrôle ayant suivi de près le projet, en particulier ceux internationaux relevant de l'Autriche, de la Suisse, de la France et de l'Allemagne.

Abdelaziz Houaiss signale que les cabines sont confortables et que les visiteurs apprécieront grandement leur voyage et découvriront Agadir d'en haut et sous différents angles.

S’agissant du prix du trajet aller-retour, d’une durée de 12 minutes, notre interlocuteur précise qu’il s’élève à 80 dirhams pendant l’été. Un prix, ajoute-t-il, qui sera réduit par la suite, durant les autres saisons de l’année, pendant quelques jours de la semaine.

Notons que cette première ligne téléphérique prévoit 30 cabines dont 4 VIP, alors que la deuxième sera dotée de 18 cabines. A terme, le téléphérique d’Agadir pourra transporter 1.000 personnes par heure et générer 1.000 emplois directs.