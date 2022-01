© Copyright : Mhand Oubarka / Le360

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, a effectué, vendredi 7 janvier dernier, une série de visites de terrain à Agadir pour prendre connaissance de l'état d'avancement des chantiers. Compte-rendu.

A Agadir, Mehdi Bensaïd, accompagné notamment du Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, et du président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli, a visité la Kasbah d'Agadir Oufella, le chantier de réhabilitation du Cinéma Sahara, ainsi que le projet de construction du Grand théâtre d’Agadir.

Ce déplacement s’inscrit dans le contexte du programme du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lequel se décline en une série de visites de différentes villes et provinces du Royaume, afin de constater l’état des infrastructures culturelles ainsi que celui des chantiers en cours.

«Le ministère de la Culture et ses partenaires souhaitent promouvoir le patrimoine local de la région Souss-Massa, notamment sa composante immatérielle dévastée en grande partie par le séisme qui s'est produit à Agadir en 1960», a indiqué Mehdi Bensaid dans une déclaration à la presse en marge de cette visite.

De même, il a précisé que son département accordait une grande importance à la mise en valeur des monuments historiques et à la protection de la mémoire collective marocaine.

Les travaux de restauration et de réhabilitation de la Kasbah d’Agadir Oufella et ses abords se déroulent selon des techniques modernes, spécifiques à l’archéologie des édifices patrimoniaux. Ils portent notamment sur la restitution des remparts qui se décline en deux étapes, à savoir la façade sur la ville et la mer et ensuite les autres façades.

Le projet comporte l’idée d’une restitution archéologique des remparts tels qu’ils étaient à la veille du tremblement de terre du 29 février 1960, tout en prenant en considération de riches époques antérieures.

Il s’agit aussi de l’aménagement d’une plateforme de services, l’installation d’un plancher en charpente pour la visite intra-muros à la fin du circuit, et l’aménagement des lieux saints historiques intra-muros, d'un mémorial, ainsi que d'un parcours botanique, d'un «couloir de la biodiversité» et d'un réseau de protection des écosystèmes.

Les travaux de la restitution architecturale et la réhabilitation du site historique d’Agadir Oufella s’inscrivent dans la lignée du Programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024), lancé par le Roi Mohammed VI, pour une enveloppe budgétaire de 5,991 milliards de dirhams.