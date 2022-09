© Copyright : DR

Le label national «Sans Gluten» a officiellement été lancé par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), en partenariat avec l’Association Marocaine des Intolérants et Allergiques aux Gluten (AMIAG) afin de promouvoir les produits alimentaires sans gluten sur le marché marocain.

L’Institut IMANOR a élaboré plusieurs critères et modalités d’attribution de ce label, en concertation avec l’AMIAG et d'autres parties prenantes. Ces attributions sont destinées aux opérateurs du secteur de l’agroalimentaire souhaitant rassurer les consommateurs de l’authenticité de leurs déclarations quant à l’absence de gluten dans leurs produits. Le gluten est en effet présent dans l'ensemble des produits alimentaires à base de blé, comme le pain et les pâtes, et dans une grande partie des produits issus de l’industrie agroalimentaire, dont les plats cuisinés, les entremets, les desserts ou encore les additifs contenant du gluten et utilisés comme agent de texture.

Le cahier des charges qui fixe les modalités d’attribution du label «Sans Gluten» a pour but d'instaurer un cadre normatif unifié au niveau national, visant à assurer la conformité des produits concernés par rapport aux exigences sanitaires requises le long de toute la chaine alimentaire, allant de la production primaire à la consommation finale, afin de mieux satisfaire le besoin des personnes allergiques ou intolérantes au gluten.

«La procédure de labellisation mise en œuvre par l’IMANOR conformément aux dispositions de la loi 12-06, consiste à réaliser des audits, et des analyses, le cas échéant pour valider l’aptitude du fabricant à maintenir un seuil de gluten résiduel inférieur à 20 mg/kg» indique l’institut IMANOR dans un communiqué.

«Les audits porteront également sur la maîtrise des risques de contamination par le gluten au cours de la fabrication de produits, et sur les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication», indique également le communiqué d'IMANOR.