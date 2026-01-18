Alerte météo. Chutes de neige, vague de froid et fortes pluies dans plusieurs provinces du Royaume du dimanche au mardi

Ainsi, des chutes de neige à partir de 1.300 mètres d’altitude (50-90 cm), toucheront de dimanche à 12H00 à mardi à 06H00 les provinces d’Al Haouz, Azilal et Ouarzazate, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, des chutes de neiges entre 30-50 cm sont attendues dans les provinces de Chichaoua, Midelt, Béni Mellal, Tinghir, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Boulemane, Al Hoceima, Guercif, Taza et Taroudant.

Des chutes de neige à partir de 1.200 m (10-30 cm) sont prévues, durant la même période, dans les provinces de Driouech, Figuig, Jerada, Errachidia, Taourirt, El Hajeb, Chefchaouen, Chtouka Ait Baha, Tiznit et Oujda.

Par ailleurs, de fortes pluies ou averses orageuses (30-40 mm) sont également prévues dans les provinces de Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima et Driouech, ce dimanche de 14H00 à 23H00, ainsi que dans les provinces de Nador, Berkane et Oujda, le lundi jusqu’à midi.

En outre, une vague de froid avec des températures comprises entre -09 et -03°C est attendue, de dimanche à mardi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Ouarzazate, Taroudant, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Fès et Figuig.

De même, de fortes rafales de vent (75-90 km/h) sont prévues, dimanche de 12H00 à 23H00, dans les provinces de Tata, Chtouka Ait Baha, Tiznit, Taroudant, Sidi Ifni, Tan-Tan, Guelmim, Assa-Zag, Tarfaya et Es-semara et le lundi de 12H00 à 23H00 dans les provinces de Figuig, Sidi Ifni et Guelmim.