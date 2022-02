Les syndicats représentatifs du personnel du secteur public de la santé se sont réunis hier avec Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, pour discuter de leurs revendications.

Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, ont reçu hier, mardi 22 février 2022, les syndicats représentatifs du personnel du secteur public de la santé.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère chargé du Budget et les syndicats représentatifs du personnel du secteur public de la santé ont discuté hier, mardi 22 février 2022, du dossier revendicatif des médecins, des infirmiers et du personnel administratif et technique de la fonction publique.

Lors de cette réunion qui a duré cinq heures, un accord a été trouvé entre les représentants des syndicats du personnel du secteur public de la santé et le ministère de tutelle, lequel porte sur l’application de l’indice-échelon 509 dans le calcul du salaire des médecins, des pharmaciens et des dentistes, pour une mise en œuvre graduelle sur une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2023, indique un communiqué du bureau national de l’Organisation démocratique de la santé.

Rappelons qu’actuellement, les médecins du secteur public perçoivent des salaires selon l’indice 336 (salaire équivalent au titulaire d’un master). En revanche, l’indice 509 réclamé par les blouses blanches leur permettra de percevoir le salaire du titulaire d’un doctorat.

Pour ce qui est des revendications présentées par les infirmiers et les techniciens de santé, il a été décidé d’avancer les infirmiers diplômés d'Etat de deuxième grade (échelle 9) à l’échelle 10. Quant aux infirmiers de premier grade (échelle 10), titulaires d'un diplôme de l'Etat, qui sont entrés dans la fonction publique entre 1980 et 1989, ils vont bénéficier de 5 ans de bonification d’ancienneté afin de monter en grade, ajoute ce même communiqué.

En revanche, ceux qui ont intégré leur poste entre 1990 et 1998 vont bénéficier de 4 ans de bonification d’ancienneté. Pour ce qui est de ceux qui sont entrés dans la fonction publique depuis 1999, ils bénéficieront de 3 ans de bonification d’ancienneté. Quant aux infirmiers titulaires d'un diplôme de l'Etat (échelle 11), ils bénéficieront de 3 ans de bonification d’ancienneté.

Il a été également décidé d’augmenter le montant de la prime mensuelle de risque à 1.400 dhs au profit des cadres administratifs et techniques et de soutenir financièrement la fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales au profit du personnel du secteur public de la santé.

L’ensemble de ces mesures sera formulé dans un accord collectif entre le gouvernement et les partenaires sociaux, lequel sera signé le jeudi 24 février 2022, date de la reprise du dialogue social avec les syndicats, conclut le communiqué du bureau national de l’Organisation démocratique de la santé.