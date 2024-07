Agadir: pour la 5ème journée des enfants, la communauté juive rend hommage à la philanthrope Rosine Elbaz

Le 7 juillet dernier, des membres de la communauté juive d’Agadir ont organisé la cinquième édition de la journée des enfants à la médina Coco Pollizi. Cet événement a bénéficié à plus de 250 enfants défavorisés, orphelins ou en situation précaire dans la région d’Agadir. Sous la supervision de plusieurs associations locales telles que SOS villages d’enfants Agadir, Espoir, Takafoul et la Fédération des associations d’Aghroud, les festivités ont commencé à 10 heures avec la distribution de tee-shirts et le chant de l’hymne national.

Les activités ont aussi inclus une visite guidée de la médina, des ateliers ludiques et divers jeux pour les enfants. Après un déjeuner offert sur place, l’après-midi s’est animée avec des performances musicales exceptionnelles des jeunes talents Perla Kakon et Scilia Alaoui au piano. Le spectacle s’est enrichi avec les interventions d’un clown, d’un équilibriste et d’un magicien, captivant les enfants et suscitant rires et exclamations.

Pour conclure en beauté, les 250 enfants présents ont été gâtés avec des bonbons, des gâteaux et des cadeaux.

Cet événement socio-culturel, organisé par l’Association des commerçants de Kasbat Souss et parrainé par la famille Elbaz pour sa cinquième édition, a rendu hommage cette année à Rosine Elbaz, épouse de Victor Elbaz, président de la Centrale automobile chérifienne. À cette occasion, leur fille Sofia s’est confiée et a semblé très touchée. «Offrir une journée de plaisir, de jeu, de joie et de rire aux enfants représente totalement ma mère», déclare-t-elle avec émotion. «Ces actions humanitaires la faisaient vibrer, elle était d’une grande générosité et voir les enfants épanouis est ce qui la rendait la plus heureuse», ajoute-t-elle en remerciant les associations.

Georges Brami, ami de la famille Elbaz a également rendu hommage à la défunte par un beau témoignage. «C’était une femme extraordinaire, qui faisait beaucoup de bien avec le sourire et surtout dans la discrétion», partage-t-il. Et de continuer: «Elle est partie il y a quelques mois après une longue maladie et elle nous manque énormément.» «J’aimerais que cette initiative, cantonnée à Agadir et Essaouira, se reproduise un peu partout au Maroc, et de manière constante, avec l’aide de sponsors qui pourraient nous aider à tenir ce challenge», conclut Georges Brami.

Les représentants des associations présentes valident à l’unanimité cette initiative qui a un impact très positif sur le psychique des enfants mis à l’honneur.

Ce genre d’initiatives visent selon les organisateurs à «promouvoir la solidarité, la tolérance et l’amour entre les communautés juive et musulmane», ainsi qu’à exprimer la reconnaissance de la communauté juive envers le Royaume du Maroc, qui a beaucoup fait pour préserver la diversité qui caractérise la société marocaine.