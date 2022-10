© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

VidéoLes travaux de la première ligne de Bus à Haut Niveau de service (BHNS) d’Agadir avancent comme prévu. La première tranche est déjà presque achevée. Reportage.

Préparatifs en cours, en vue du lancement imminent de la première ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) d’Agadir, «Amalway Agadir Trambus», prévue sur une distance de 15,5 km.

La première tranche est quasi-finalisée, assure Hassan Chaiai, l'un des cadres de la Société de développement local (SDL) en charge du projet.

Pour les deuxième et troisième tranche, les travaux avancent à un rythme soutenu, conformément au planning initial, a-t-il ajouté, précisant que sur certains boulevards, comme celui de Ben Abboud, les travaux seront finalisés au cours du mois d’octobre.



Le projet de BHNS, qui s’inscrit dans le cadre du Programme de Développement Urbain d’Agadir 2020-2024, lancé par le roi Mohammed VI, proposera aux habitants et aux visiteurs une nouvelle offre de déplacement sur le territoire d'Agadir et permettra à chacun de choisir son mode de déplacement grâce à une offre de qualité complète, couplée à la desserte des quartiers et des zones urbaines clés de la ville.

La première ligne de BHNS parcourt l’ensemble de la ville selon un axe Nord-Sud-Est, reliant le Port d’Agadir aux quartiers de Tikiouine et desservant de nombreux pôles générateurs comme le Centre administratif, l’Avenue Hassan II, Souk El Had, l’Avenue Hassan Ier, le Pôle Universitaire, la Cité Al Houda, la Zone Industrielle Tassila et le Centre de Tikiouine.