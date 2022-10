© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

VidéoShada Taib, directrice de la communication de Casa Transport, donne tous les détails sur les quartiers desservis, le système de billetterie, les caractéristiques des véhicules et l'état d’avancement du projet du busway de la métropole.

Il ne reste que quelques mois avant de voir les véhicules du réseau Casabusway sillonner les grands boulevards de Casablanca. Ce nouveau moyen de transport collectif, qui sera mis en service durant le premier trimestre de 2023, aura pour principale mission de décongestionner les artères de la métropole et faciliter la mobilité à des milliers de Casablancais.

Les deux lignes de Casabusway sont en construction sur une longueur globale de 24,5 km et desserviront les quartiers Salmiya, Lissasfa, Errahma Oulad Azzouz et Maârif via les axes majeurs des boulevards Al Qods et Moulay Touhami.

«Le busway est un mode de transport en commun en site propre, c’est-à-dire qu’il circule sur un couloir dédié, ce qui lui permet d’avoir un service commercial rapide et une haute fréquence de passage dans les stations qui atteint, notamment aux heures de pointe, les 5 minutes 30», explique Shada Taib, directrice de la communication de Casa Transport.

Le système billettique du busway sera identique à celui du tramway permettant une interconnexion entre les deux modes de transport. «Le busway connectera davantage Casablanca parce que ses lignes sont liées aux lignes du tramway à trois endroits, au quartier Laymoun avec la ligne T1, au pôle d’échange des boulevards Mohammed VI et Al Qods avec la ligne T3 et derrière Casablanca Finance City avec la ligne T2», explique Taib. Et d’ajouter: «Cela signifie que pour un même trajet, le voyageur va pouvoir faire une correspondance busway-tramway avec un même titre de voyage.»

La flotte de bus est composée de 40 véhicules qui vont sillonner les deux lignes de Casabusway. «Il s’agit de bus articulés Mercedes, longs de 21 mètres, d’une capacité d’accueil de 168 passagers», fait savoir la responsable à Casa Transport.

Réagissant aux critiques de plusieurs internautes qui pointent un retard dans les travaux sur plusieurs tronçons de Casabusway, Taib réplique: «Les travaux avancent conformément au planning arrêté selon un séquencement déjà planifié.»

Dans le détail, le projet enregistre un taux d’avancement global de 90%, précise la responsable. «Sur les 24 km d’itinéraire, nous avons 22 km de plateforme qui sont aujourd’hui réalisés et environ 20 km d’aménagement de façade à façade en cours de finition», ajoute-t-elle. Aussi, «sur les 42 stations au total, une trentaine est en cours d’équipement et nous passerons bientôt à la phase d’installation des équipements, puis des tests et de la marche à blanc dans les conditions réelles de circulation».