Alors que le prix des fruits et légumes s’est dernièrement stabilisé, la demande s’inscrit, elle, paradoxalement en baisse, à quelques jours de Aïd Al-Fitr. La cause de ce peu d'engouement, de l'avis de commerçants soussis.

Le prix des légumes et des fruits a connu une stabilité particulièrement remarquable au cours de ces derniers jours. En revanche, une importante baisse a été observée sur la demande de ces produits, signale, interrogé par Le360, Saïd Anghnan, président de l'association Assalam des légumes, des fruits et de produits divers de Souk El Had à Agadir.

D’après lui, ce fléchissement serait dû aux changements des habitudes des consommateurs et à l’approche de Aïd Al-Fitr, pour laquelle la coutume veut que l'on achète de nouveaux vêtements pour célébrer cette fête religieuse.

Quant au prix actuel des légumes, il indique que les carottes et les navets sont vendus entre 4 et 6 dirhams le kg. Quant aux tomates, elles sont à 6 dirhams le kg. Les poivrons osciellent entre 8 et 10 dirhams le kg, alors que les oignons sont à 8 dirhams le kg.

Mohamed Chafai, vendeur de fruits de légumes indique que le prix des pommes de terre se situe entre 4 et 5 dirhams le kg, les tomates entre 6 et 7 dirhams le kg, les concombres entre 4 et 5 dirhams le kg et les courgettes de 6 à 7 dirhams le kg.

Un autre vendeur, Hafid Houari, déclare qu’il y a peu de clients qui achètent des fruits, même si leur prix a nettement baissé, tout particulièrement les avocats, dont le prix ne dépasse pas 30 dirhams le kg, et les pommes, dont le prix oscille entre 13 et 15 dirhams le kg, en plus des fraises, dont le prix s'est stabilisé autour de 13 dirhams le kg. Les oranges sont à 6 dirhams le kg et les bananes à 10 dirhams le kg.