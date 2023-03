Agadir: avec le début du ramadan, les boulangers mettent les bouchées doubles

Le ramadan est là, un mois durant lequel la consommation des produits de boulangerie et de pâtisserie connaît une véritable explosion. Afin d’y répondre, les boulangers se retrouvent dans l’obligation de redoubler d’efforts et de réorganiser leur rythme de production.

Exemple à Agadir, où les boulangers de la ville fourbissent leurs armes pour entamer le mois de jeûne, probablement le plus prospère de l’année. Avec l’ambition de proposer à la clientèle locale une grande variété de saveurs sucrées et salées à même de satisfaire ses gourmandes attentes.

Cette année, l’engouement est une nouvelle fois au rendez-vous, comme l’assure Khadija Benadi, gérante d’une boulangerie de la capitale du Souss que Le360 a interrogée. «Depuis la semaine dernière, précédant le ramadan, les clients sont venus en grand nombre acheter de la Chebbakia, des Briouates et du Sellou. Et ça va continuer tout au long du mois. Dieu merci, comme vous pouvez le constater, l’offre en produits est abondante», indique-t-elle.

Durant ce mois de jeûne, les ménages ne cachent pas leur plaisir de consommer des pâtisseries et régals traditionnels plus qu’à toute période de l’année. Aux boulangers et pâtissiers de répondre à cette demande. «Chaque année, nous essayons d’innover afin de proposer de nouvelles recettes. Et il y en a pour tous les goûts», assure Khadija.

Interrogé par Le360, Ali Bouchtoun, autre propriétaire d’une pâtisserie gadirie, précise que même si les prix des intrants ont sensiblement augmenté, les boulangeries ont tout fait pour garder des tarifs stables. Objectif : proposer des produits correspondant à la demande des consommateurs, mais aussi à des prix adaptés à leur pouvoir d’achat.