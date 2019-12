© Copyright : DR

La prochaine audience de Dounia Batma, poursuivie pour "diffamation" et "chantage sur les réseaux sociaux" dans le cadre de l'affaire Hamza mon bb débute le 10 février au tribunal de première instance de Marrakech. La star sera de nouveau entendue par le juge d'instruction.

Libérée sous caution au même titre que sa soeur Ibtissam, Dounia Batma est poursuivie, comme sa soeur, pour "diffamation" et "chantage sur les réseaux sociaux" dans le cadre de l'affaire Hamza mon bb, dont les victimes, qui se comptent par dizaines, sont des stars et des personnalités du monde du show business, essentiellement du Maroc, mais aussi du monde arabe.

Le juge d'instruction du tribunal de première instance de Marrakech a décidé de poursuivre la chanteuse de 28 ans, ainsi que sa soeur cadette, pour leur "participation à l'accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d'images et de déclarations d'autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer".

La première audience de ce procès est fixée au 10 février 2020 au tribunal de première instance de Marrakech.

La chanteuse doit comparaître en état de liberté provisoire, et s'est acquittée, de même que sa soeur du versement d'une caution totalisant pour elles deux la somme de 400.000 dirhams.