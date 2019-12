© Copyright : DR

Dounia Batma, et sa soeur Ibtissam, auraient bien eu un lien direct, et avéré, avec l'administration des deux comptes Hamza mon bb, qui défraient la chronique depuis plusieurs mois. C'est du moins ce qu'a confirmé la YouTubeuse "Soukaina Glamour", dans sa déposition, au terme d'une garde à vue.

Contrairement à ce qu'elles ont pu affirmer par le passé, auprès de plusieurs médias, Dounia Batma, et sa soeur Ibtissam seraient bel et bien impliquées, de façon directe, dans l'affaire Hamza mon bb.

C'est du moins ce qu'a déclaré, à l'issue de sa garde à vue dans les locaux de la BNPJ de Casablanca, après son arrestation à Marrakech il y a peu près un mois, une YouTubeuse, "Soukaina Glamour", elle aussi accusée d'être directement impliquée dans cette affaire.

Le tout vient confirmer les soupçons qui pesaient sur l'artiste et sa soeur, et elles proviennent de cette YouTubeuse, qui outre ses activités d'influenceuse sur la Toile, est aussi styliste, et détient un pop up store (une sorte de boutique démontable) à Marrakech, où elle expose ses "créations".

"Soukaina Glamour" a donc cité le nom de Dounia Batma, ainsi que celui de sa soeur Ibtissam, mais aussi de deux autres femmes, dont l'anonymat est requis par les services de police, pour les besoins d'une enquête aux multiples ramifications, qui suit toujours son cours.

Ces deux femmes, aux initiales composées des lettres A.A, et H.A, sont proches des soeurs Batma, et seraient, selon les dires de "Soukaina Glamour", elles aussi directement impliquées dans l'administration des deux comptes Hamza mon bb, sur Instagram et Snapchat, qui ont fait scandale en révélant des informations relevant de la vie privée ou intime de célébrités essentiellement marocaines, depuis à présent trois années.