Aéroport de Fès-Saïss: des cendres d’origine humaine retrouvées sur une passagère

Les douaniers marocains n’ont pas pour habitude de se retrouver confrontés à une telle situation. À l’aéroport de Fès-Saïss, les cendres d’un corps humain ont été retrouvées au cours de ce week-end qui se termine dans les affaires d’une passagère en provenance de Barcelone.

Selon Assabah de ce lundi 21 octobre, c’est un contrôle de routine qui a permis aux douaniers de découvrir une bouteille dans les effets d’une passagère espagnole d’origine marocaine.

Le contenant, qui a fait l’objet d’une saisie de la part des agents de la douane, a été analysé, ce qui a permis de découvrir qu’il contenait les restes d’un corps humain ayant selon toute vraisemblance été incinéré.

La passagère fait donc depuis l’objet d’une enquête, afin de déterminer l’origine de ces cendres, et les raisons pour lesquelles elle les a transportées avec elle.

Assabah indique que selon les premiers éléments de l’enquête, les cendres sont celles de la dépouille de son père, décédé voici deux semaines.

La jeune femme avait décidé d’amener les cendres de son père au Maroc, afin de les enterrer dans la région dont elle est originaire, sans qu’elle n’ait compris, explique le quotidien, «la dangerosité de l’acte qu’elle commettait».

Assabah relaie aussi le fait que cette femme «n’avait pas non plus conscience des conséquences juridiques que pourrait lui valoir son initiative, car le transport vers le Royaume du Maroc de cendres de défunts depuis l’étranger fait l’objet de [dispositions spécifiées dans la] législation et d’une réglementation très strictes».

C’est la raison pour laquelle la passagère, indique le quotidien, «a été remise aux services de sécurité pour les suites à donner à l’enquête sur son cas, dont l’un des objectifs sera de déterminer pour quelles raisons n’a-t-elle jamais demandé une autorisation [aux autorités] pour ramener ces cendres comme le prévoient [les dispositions des] lois [en vigueur] ».

Les enquêteurs doivent aussi se charger de déterminer si le fait qui lui est reproché lui vaudra d’être présentée à un juge, ou si elle n’écopera que de réprimandes, avant de pouvoir récupérer les cendres de son père.

Si ce type d’affaires reste très peu commun dans les aéroports du Royaume, ils ne sont pas pour autant inédits, car Assabah rappelle qu’en 2018, une Marocaine, «résidente en Allemagne, avait défrayé la chronique lorsqu’il a été retrouvé sur elle, à son retour au Maroc, des cendres d’une personne décédée».

Là encore les enquêteurs ont pu déterminer qu’il s’agissait là des restes de son père, dont la dépouille avait été incinérée, précise le quotidien, «selon des pratiques locales», avant que cette passagère ne décide de les apporter dans le Royaume, pour que les membres de sa famille puissent les porter en terre.