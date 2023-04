À Marrakech, musulmans, juifs et chrétiens réunis autour d’un ftour œcuménique, pour les valeurs de paix et de coexistence

Dans une ambiance empreinte de fraternité, les membres des communautés musulmane, juive et chrétienne du Maroc se sont réunis autour de la table du Ftour, mardi 18 avril à Marrakech, dans le cadre de la deuxième édition de «Iftar wa 7iwar», littéralement «Ftour et dialogue».

Organisé par l’association «13 mars pour la vigilance et l’immunité nationale», sous l’intitulé «la Commanderie des croyants, un étendard pour la paix et l’harmonie et un objectif de coexistence et de respect», l’événement a été un moment de partage et de spiritualité, mais aussi de réflexion autour de cette importante institution, pilier fondamental du Royaume et garante de la paix spirituelle des Marocains et de la cohésion sociale.

«Pour cette deuxième édition de notre « Iftar wa Hiwar », nous avons choisi cette thématique pour de mettre en lumière le rôle historique de la commanderie des croyants, ses prérogatives, ainsi que son rôle dans la consolidation de la paix», a déclaré Mohamed Nabil Ajnaou, président de l’association «13 mars».

Et d’ajouter : «Aujourd’hui, nous partageons avec nos frères juifs et chrétiens cette idée et conviction de l’importance de la commanderie des croyants».

En présence de Jackie Kadouch, président de la communauté israélite de Marrakech, et de Manuel Corullon, représentant de l’Église catholique dans la région de Marrakech-Safi, le ftour a rassemblé environ 80 personnes des trois confessions, venues renforcer les liens de fraternité entre les trois communautés et promouvoir les valeurs de coexistence et de pluralité.

«C’est un réel plaisir de venir partager ce repas avec nos frères. Bien que la communauté juive soit aujourd’hui assez réduite, il est important de maintenir ces liens d’échange et de partage», a souligné Jackie Kadouch.

Pour sa part, Frère Manuel Corullon, a mis en avant les similarités et les points en commun entre les trois religions. «C’est très important pour nous, en tant que communauté chrétienne à Marrakech, de pouvoir être présents ici aux côtés des communautés musulmane et juive», a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : «C’est un moment très important de partage. Ces rencontres sont un signe pour ce que nous vivons jour après jour dans notre relation et notre amitié. C’est vraiment intéressant de voir comment les trois communautés sont unies par ces liens de fraternité».