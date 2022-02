Aziz Akhannouch recevra, mercredi 9 février 2022, les chefs des syndicats les plus représentatifs (UMT, UGTM, CDT) autour du dialogue social et de l’élargissement de la vaccination des travailleurs.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, recevra mercredi 9 février 2022, les chefs des syndicats les plus représentatifs (UMT, UGTM, CDT) autour des thèmes relatifs au dialogue social et à l’élargissement de la vaccination des travailleurs. Mais, selon les syndicats, le débat sur le dialogue social sera prioritaire.

Une source gouvernementale, interrogée par Le360, explique que la réunion du chef du gouvernement avec les trois grands syndicats s’inscrit dans le cadre normal de la campagne de sensibilisation qu’il mène auprès de différents corps de représentativité de la société au sujet de la vaccination.

La même source rappelle ainsi que Aziz Akhannouch a déjà rencontré les représentants du secteur public, du patronat (CGEM), et des conseils des douze régions, ainsi que les maires des grandes villes. «Le gouvernement veut une mobilisation pour que la troisième dose des vaccins soit élargie le plus possible au sein de la société», a indiqué la même source.

Dans un entretien avec Le360, Khadija Zoumi, une des chevilles ouvrières de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM, bras syndical de l’Istiqlal) a précisé que le dialogue social et l’incitation des salariés et des ouvriers à se faire administrer la 3e dose constitueront les deux principaux axes de la réunion de demain entre Aziz Akhannouch et les syndicats.

«Nous parlerons du dialogue social, car le sujet est important pour l’UGTM et les salariés et nous allons proposer l’institutionnalisation de ce dialogue. D’autres sujets seront abordés, y compris la hausse des salaire», a souligné cette dirigeante, membre du bureau politique de l’Istiqlal et députée. Elle explique par ailleurs que «l’UGTM jouit d’une liberté de décision et de position bien qu’elle soit proche de l’Istiqlal, un des trois partis politiques de la majorité gouvernementale». Même du temps de Abbas El Fassi, ancien Premier ministre istiqlalien, l’UGTM, a-t-elle rappelé, «n’a pas dévié de sa principale mission syndicale».

Quant à l’élargissement de la vaccination, en particulier l’administration de la 3e dose, Khadija Zoumi, qui est par ailleurs vice-présidente de la Chambre des représentants, a déclaré, sans parler ouvertement d'un appui à une éventuelle mesure gouvernementale liée à l’obligation du vaccin pour les ouvriers et les salariés, que Aziz Akkhannouch «peut compter» sur son syndicat au sujet de «la mobilisation vaccinale».

Il faut rappeler que dans les administrations publiques, le pass vaccinal est devenu impératif pour que les fonctionnaires puissent accéder à leur lieu de travail.