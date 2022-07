© Copyright : DR

Le président de la Chambre des conseillers Enaam Miyara effectue une visite officielle de trois jours en Mauritanie au cours de laquelle il sera reçu par le président mauritanien, Mohammed Ould Ghazouani.

L’émissaire marocain, dont la visite à Nouakchott s’achèvera demain, mardi 19 juillet 2022, doit renouveler la volonté du Royaume du Maroc de consolider la coopération maroco-mauritanienne dans tous les domaines, conformément aux vœux des deux chefs d’Etat, le roi Mohammed VI et le président mauritanien, indique un communiqué officiel.

S'exprimant, dimanche à Nouakchott, lors d'une rencontre avec les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale mauritanienne, Enaam Miyara a souligné que la promotion des échanges commerciaux constitue une véritable piste pour le renforcement des relations distinguées entre le Maroc et la Mauritanie.

Il a ajouté que la mise en place d’un Forum économique parlementaire maroco-mauritanien serait une réelle opportunité pour mettre en lumière les potentialités que recèlent le Royaume et la Mauritanie et drainer pour attirer davantage de capitaux et d’expertises.

Il a relevé que parmi les défis, qui exigent davantage de cohésion et la mise en place d'une économie forte, figure le problème de la sécurité alimentaire qui menace la région du Sahel et du Sahara, causé par la crise russo-ukrainienne, ainsi que les difficultés liées à la sécurité sanitaire et au phénomène croissant de l'immigration clandestine.

De leur côté, les députés mauritaniens ont exprimé leur satisfaction quant à la proposition de créer un Forum économique parlementaire maroco-mauritanien, appelant à accélérer sa mise en place.

Ils ont souligné l'importance de l'expérience marocaine dans un certain nombre de domaines économiques et d'infrastructures, notamment l'agriculture, appelant dans ce contexte à encourager les hommes d’affaires marocains à investir dans ce domaine en Mauritanie, qui possède des atouts importants tels que les terres fertiles et les ressources hydriques nécessaires. Ils ont également mis l’accent sur l’importance d'autres secteurs prometteurs notamment le secteur minier.

Enaam Miyara est accompagné à Nouakchott d’une délégation de conseillers parlementaires comprenant Fouad Kadiri (Istiqlal), troisième vice-président de la Chambre des conseillers, et Mohamed Bakouri, chef du groupe parlementaire du RNI.