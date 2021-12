© Copyright : Brahim Moussaaid /le360

La suspension des vols et des liaisons maritimes, le registre agricole ainsi que les questions épineuses de l’éducation nationale ont constitué les principaux thèmes de la conférence de presse qu’a donnée ce jeudi 2 décembre 2021, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Interrogé par Le360 au sujet de la suspension des voyages vers et depuis le Maroc et l’impact sur les activités du secteur touristique, le porte-parole a reconnu que le tourisme national va en subir de plein fouet les retombées négatives.

Il a confirmé que le gouvernement va revoir cette situation dans les dix prochains jours et ce, à la lumière de la situation pandémique. «En fermant les frontières, il y avait le souci de la préservation des acquis sanitaires », a-t-il expliqué. Donc, selon lui, l’Exécutif a accordé la priorité aux acquis et à la protection de la santé, mais dans 10 jours, la commission scientifique «actualisera sa décision en fonction de l’évolution de la crise», a déclaré le ministre chargé des relations avec le Parlement.

«Nous sommes face à un virus qui se propage vite». Le porte-parole du gouvernement a émis l’espoir que le tourisme national puisse compenser le manque à gagner causé au secteur.

Lors de la même conférence, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a, quant à lui, énuméré les points positifs du projet de loi concernant l’instauration du registre agricole que le gouvernement a adopté lors de son conseil.

Mohammed Sadiki a indiqué que le texte vise 1,6 million d’exploitations de différentes tailles dont les propriétaires seront dotés à l’avenir d’un identifiant qui leur permettra de bénéficier de tous les avantages et mesures offerts par les administrations, les banques et les investisseurs.

Le registre, a-t-il rappelé, plus de 9 millions d’hectares de terres agricoles; 1,6 million d’exploitants agricoles et 32 millions de têtes de bétail (ovins, bovins et dromadaires).

D’autre part, le porte-parole a évoqué la question des enseignants contractuels des Académies en confirmant que le gouvernement a besoin «d’un délai supplémentaire» de plusieurs semaines, voire de mois, pour parvenir à solutionner le problème.