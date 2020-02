© Copyright : Le360

Plusieurs milliers de manifestants ont marché, ce dimanche 9 février, dans le centre de Rabat, pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien et condamner le plan de paix pour le Proche-Orient voulu par le président américain Donald Trump, dit le «deal du siècle». Reportage.

La marche -qui a duré environ deux heures- a pris son départ de Bab El Had (vers 11 heures 15), puis le cortège a traversé l'avenue Mohammed V, pour atteindre le siège du Parlement, avant de se disperser dans le calme près de la Gare de Rabat Ville.

En tête de cortège, il y avait tout particulièrement des dirigeants du parti de l'Istiqlal, dont son secrétaire général, Nizar Baraka, du Parti du progrès et du socialisme (PPS), dont Nabil Benabdallah, du Parti de la justice et du développement (PJD), dont Slimane El Amrani, et du parti de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), notamment représenté par Nabila Mounib.

Quant au Rassemblement national des indépendants (RNI) et l'Union socialiste des forces populaires (USFP), entre autres formations politiques présentes à cette marche, ils y ont été représentés par des cadres de leur parti.

Interrogés par Le360, des dirigeants des partis politiques, ainsi que l'ambassadeur de la Palestine, Jamal Choubki, ont salué le soutien indéfectible du royaume du Maroc, tant de son roi et que de son peuple, à la cause palestinienne.

Ils ont aussi applaudi l'initiative du roi Mohammed VI d'avoir dépêché hier, samedi, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, auprès du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

L'ambassadeur de la Palestine a, en outre, exprimé au nom de toutes les composantes palestiniennes le soutien à la première des causes du Maroc, à savoir son intégrité territoriale, et sa souveraineté sur ses provinces du Sud.