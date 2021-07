Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, et son homologue espagnole, Arancha Gonzalez Laya, vendredi 9 juillet 2021, à Madrid.

La France n’a pas entrepris de médiation entre le Maroc et l’Espagne pour sortir de la crise suscitée par l’accueil sur le territoire espagnol de Brahim Ghali, chef du Polisario. C’est ce qu’a déclaré Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française.

En visite, ce vendredi 9 juillet 2021 à Madrid, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a déclaré qu’il n’y avait pas de médiation de Paris entre Madrid et Rabat.

«La France n’a pas vocation à être intermédiaire entre le Maroc et l’Espagne qui sont des pays souverains et qui ont leurs propres responsabilités», a déclaré le ministre français lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue espagnole.

«La France a de très bonnes relations avec l’un et avec l’autre et des histoires différentes et nous sommes avec l’Espagne dans l’Union européenne, ce qui crée des solidarités très fortes», a ajouté Le Drian.

«Pour le reste, nous faisons confiance à la qualité des relations entre le Maroc et l’Espagne pour faire en sorte que cette période difficile puisse se régler sereinement», a conclu Jean-Yves Le Drian qui a insisté sur le «dialogue positif».