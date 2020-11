© Copyright : Le360

Les mensonges et la désinformation sont désormais une technique usuelle du régime algérien et des mercenaires du Polisario contre le Maroc. Il s'agit d'une opération de dénigrement visant à camoufler la défaite que leur a infligée le Maroc à El Guerguerat.

"Le régime militaire algérien, affaibli, veut redorer son blason après El Guerguerat en menant une farouche guerre faite d’insultes, de calomnie et de fake news à l'encontre du Maroc", estime le politologue Mohamed Benhamou, dans un entretien avec Le360.

Le Maroc est conscient du fait que ces attaques sont véhiculées et amplifiées via les réseaux sociaux des services algériens et de leurs sbires du Polisario, explique ce chercheur.

Selon Mohamed Benhamou, El Guerguerat "n'offrira jamais une ouverture de la façade atlantique aux ennemis de l'intégrité territoriale". Cette zone deviendra le véritable pôle socio-économique de la région, explique-t-il encore.

Evoquant l'état de déliquescence du régime militaire algérien, ce chercheur, qui est aussi le président du Centre marocain des études stratégiques (CMES) s'interroge sur l'épineuse question de la maladie du président Abdelmadjid Tebboune, et estime que les informations peu claires sur son état de santé rappellent le cas déjà vécu par l'Algérie lors des derniers mandats effectués par l’ex-chef de l'Etat algérien Abdelaziz Bouteflika.

Et d'émettre cette remarque: "on n'a pas de nouvelles de lui, sauf l'information selon laquelle il a été hospitalisé en Allemagne», rappelle Mohamed Benhamou.

"Les apparatchiks militaires et civils (du FLN, Ndlr) s'accrochent au pouvoir malgré la détérioration de leur état de santé et malgré la grave crise socio-économique qui frappe le peuple algérien frère", conclut le président du CMES.