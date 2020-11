© Copyright : DR

Le 20 novembre, la station Radio Orient, qui diffuse ses programmes sur les ondes françaises, s’est laissée aller au non-professionnalisme en relayant des fake news émises par le Polisario. Un comble pour cette radio, de surcroît très suivie par la communauté marocaine de France.

Au cours du journal parlé de la mi-journée du 20 novembre, et contre toute attente, la station Radio Orient a relayé de fausses informations, jouant ainsi le jeu des séparatistes du Polisario en affirmant notamment que ceux-ci avaient «mené des attaques massives contre le mur de défense marocain scindant sur 2.700 kilomètres le Sahara occidental», au cours de la journée du 19 novembre, et de poursuivre en décrétant que cette information émanait d'un «ministère sahraoui de la défense». Ministère qui, soit dit en passant, n'existe pas...

«Le polisario a fait état de pilonnages» poursuit le présentateur de ce journal parlé, qui annonce par ailleurs en citant les paroles de ce ministère imaginaire que «ces attaques auraient causé d’importants dégâts matériels au Maroc».

L’association Dynamic Maroc n’a pas manqué d’épingler de tels manquements à la profession journalistique, en dénonçant dans un communiqué de presse «la propagande pro-polisario sur Radio Orient», dans le contexte des évènements d’El Guerguerat.

«Contrairement aux allégations rapportées par Radio Orient, qui s’appuie sur un pseudo-«ministre de la Défense sahraoui», les FAR n'ont essuyé aucune attaque des milices armées des séparatistes le long du dispositif de défense marocain au Sahara», précise l’association.

«Le 13 novembre, les Forces Armées Royales sont intervenues lors d’une opération responsable et pacifique pour rouvrir le passage d’El Guergarat au trafic civil et commercial, bloqué des semaines durant par des mercenaires du Polisario», explique-t-on par ailleurs, avant de rappeler que «cette intervention du Royaume a été saluée à l’international par de très nombreux pays et des instances internationales, qui ont félicité le Maroc pour son sens des responsabilités et de la mesure».

«Nous déplorons de voir cette radio, pourtant très suivie par la communauté marocaine en France, relayer les fake news des séparatistes du Polisario et des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc», poursuit l’association, qui déplore que ladite radio se soit «fait l’écho de la propagande mensongère du Polisario, donnant une large place aux divagations des séparatistes».

L’association Maroc Dynamic a enfin appelé ce média «à plus de neutralité et d’objectivité dans le traitement des informations concernant la question du Sahara marocain et à apporter les preuves de ce qu’il avance».