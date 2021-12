© Copyright : JANEK SKARZYNSKI / AFP

Airbus Helicopters négocie avec le Maroc la fourniture d’environ huit Caracal H225M, des appareils modernes de transport, qui peuvent effectuer des missions de recherche et sauvetage au combat ainsi que des missions de manœuvres et d'évacuations sanitaires.

Le Maroc poursuit ses efforts pour moderniser et renforcer sa flotte d’hélicoptères militaires. Après les appareils AH-64E Apache, Bell-412 EPI, tous deux américains, et les T129 ATAK turcs, le Royaume lorgne désormais les hélicoptères français Caracal H225M.

Dans un article publié récemment, le quotidien français La Tribune rapporte que le constructeur français Airbus Helicopters, l’un des principaux fabricant d’hélicoptères militaires dans le monde, est en piste pour vendre des Caracal H225M au Maroc. Selon la publication, les négociations entre la France et le Maroc portent sur l’acquisition «d’environ 8 appareils».

Le site officiel d’Airbus présente le H225M comme le membre le plus avancé de la famille militaire Super Puma/Cougar du constructeur aéronautique. A en croire la même source, le H225M de 11 tonnes métriques a prouvé sa fiabilité et sa durabilité dans des conditions de combat et des zones de crise telles que le Liban, l'Afghanistan, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine , la Somalie et le Mali, tout en soutenant également les opérations dirigées par l'OTAN en Libye.

Véritable atout militaire polyvalent, le H225M permet aux forces militaires de se déployer partout et à tout moment. Opérant à la fois à partir de navires et de terre -même dans des conditions de givrage- cet hélicoptère a une efficacité par tout temps, soutenue par les lunettes de vision nocturne.

Propulsé par deux puissants moteurs Makila 2A1, le rotor à cinq pales du H225M offre un niveau de vibration exceptionnellement bas, et la conception modulaire Spheriflex des ensembles mécaniques de rotor permet une maintenance réduite. Selon Airbus, le H225M excelle dans une gamme complète de missions militaires, notamment les missions de recherche et sauvetage au combat.

Le H225M peut être équipé de HForce, un système d'armement. Quatre packages différents offrent aux clients un choix d'armement pour étendre la capacité de l'avion de celle d'armes balistiques à l'utilisation de munitions guidées avec tir via un système électro-optique (EOS) ou un écran de visée monté sur casque (HMSD).

A noter que les Emirats arabes unis ont passé récemment à la France une commande de 12 hélicoptères Caracal H225M, estimée entre 750 et 800 millions d'euros.