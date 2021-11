© Copyright : bellflight.com

Développés par la société américaine Bell Textron Inc., ces appareils de dernières générations permettront aux Forces royales air (FRA) de renouveler et moderniser leur flotte d’hélicoptères.

L'armée de l'air marocaine envisage l'achat de 36 hélicoptères polyvalents pour renouveler sa flotte «vieillissante», indique le site espagnol spécialisé dans les questions militaires, Defensa.

Selon la même source, la société américaine Bell Textron Inc. est le candidat le mieux placé pour décrocher un contrat. Celui-ci devrait porter sur l’acquisition de 24 hélicoptères Bell-412 EPI, avec la possibilité d’en ajouter 12 autres à une date ultérieure, ce qui porterait la commande à 36 appareils.

L’hélicoptère Bell-412 EPI est considéré comme le meilleur choix pour remplacer l'ancienne flotte, car il s'agit d'une extension des produits Bell Textron, qui opèrent au Maroc depuis 1969. «C'est une version améliorée du Bell-212, dont la version moderne est le Bell-412 EPI, propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney PT6T-9 Twin-Pac, fournissant 15% de puissance en plus que le moteur Bell-412 standard», précise la publication espagnole.

Les 24 nouveaux hélicoptères remplaceront ainsi les hélicoptères Bell-205, Bell-206 et Bell-212, qui sont sur le point d'être mis hors service, croit savoir la publication. Entre 1969 et 1978, ajoute Defensa, le Maroc a acquis 48 hélicoptères Bell-205, 24 Bell-206B et 5 Bell-212 de l'ère Agusta-Bell, fabriqués sous licence en Italie.

Les hélicoptères Bell-41 EPI que compte acquérir le Maroc offrent des technologies et des performances améliorées. Ils disposent d'un cockpit Bell Basix Pro entièrement intégré avec des affichages numériques, fournissant des informations de vol critiques pour une meilleure connaissance de la situation et une meilleure sécurité. Le système Bell Basix Pro est spécialement conçu pour répondre aux exigences des hélicoptères bimoteurs, indique-t-on.

La suite avionique comprend également des cartes numériques haute résolution, des cartes électroniques et des plaques d'approche, un transpondeur ADS-B et des liaisons satellites HTAWS et XM en option.

Le Maroc dispose actuellement de deux exemplaires du Bell-412 EPI qui devraient être exploités par la Marine royale, souligne la même source. Les hélicoptères en sont aux dernières étapes des tests d’acceptation aux Etats-Unis, avant d’entrer en service l’année prochaine.