© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

En célébrant le 1er anniversaire de l’accord tripartite de coopération entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël, Washington vient de renouveler son adhésion pleine et entière aux dispositions de cette convention qui inclut la reconnaissance par l’administration américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Ce mercredi 22 décembre 2021 fera date puisque le secrétaire d’Etat américain Antony J. Blinken a co-présidé, par visioconférence, une rencontre tripartite à laquelle ont participé ses homologues du Maroc, Nasser Bourita, et d’Israël, Yaïr Lapid. Cette célébration par les trois pays est une autre démonstration que la position américaine n’a pas changé et que son attachement à sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara demeure ferme et solide.

En effet, non seulement cet accord tripartite, dont les trois pays ont célébré aujourd’hui le premier anniversaire, scelle la relation du Maroc et d’Israël, mais il confirme la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara. Et ce 22 décembre 2021, dans son intervention lors de la visioconférence, le ministre Nasser Bourita a salué une nouvelle fois cette reconnaissance par Washington.

Il faut rappeler que cet accord tripartie de coopération, dit Accords d’Abraham, a ouvert la voie à une consolidation du partenariat entre les trois pays dans plusieurs domaines: politique, économie, sécurité, etc. A cet égard, le chef de la diplomatie américaine a félicité au nom des Etats-Unis «les gouvernements et les peuples du Maroc et d'Israël à l'occasion du premier anniversaire de la normalisation de vos relations». Il s’agit, a-t-il dit «d’une réalisation diplomatique qui reflétait votre engagement mutuel à entrer dans une nouvelle ère, celui d'une paix, d'une stabilité, d'une opportunité et d'une compréhension accrus».

Anthony J. Blinken a expliqué que c’est pour cette raison que «les Etats-Unis se sont engagés à soutenir et à étendre les accords d'Abraham. Nous espérons voir vos bureaux de liaison, devenir des ambassades dans un proche avenir» a-t-il dit à l’adresse du Maroc et d’Israël. Le secrétaire d’Etat américain a émis l’espoir que s’élargisse encore «le cercle de la diplomatie pacifique» à d’autres pays.

Abondant dans le même sens, le chef de la diplomatie israélienne a abordé la dynamisation de la coopération maroco-israélienne, exprimant le souhait de voir Nasser Bourita entreprendre une visite en Israël afin de consolider le partenariat entre les deux pays.

Ainsi Yaïr Lapid a-t-il déclaré, «Nous célébrons une année de paix retrouvée entre de vieux amis. Les peuples juif et marocain ont partagé l'histoire, les juifs ont aidé à façonner le Maroc et le Maroc a aidé à façonner les juifs». Et d’ajouter, «Ma visite au Maroc a été l'un des moments forts de mon mandat de ministre des Affaires étrangères. Nous devons continuer à construire et à trouver des initiatives pour renforcer les liens bilatéraux».

Pour sa part, le ministre marocain des Affaires étrangères a estimé que «les peuples sont au cœur de la déclaration de Rabat (accord tripartite)». L’accord tripartie est un «message de paix», selon lui. Nasser Bourita a souligné la relation du Maroc avec un million de juifs d’origine marocaine. Il a noté que les trois pays ont encore davantage «d’opportunités à explorer». «Notre partenariat est clair. Il reste ouvert aux autres régions», a-t-i dit notant que beaucoup de choses restent à faire au niveau de la coopération entre le Maroc et Israël.

Nasser Bourita a donné rendez-vous au ministre israélien dans le cadre d’une prochaine visite qu’il compte effectuer en Israël. Le ministre marocain des Affaires étrangères a une nouvelle fois exprimé le soutien indéfectible du Maroc à l’égard de la Palestine souhaitant «qu’une solution juste et durable» soit trouvée au conflit israélo-palestinien avec l’instauration de «deux Etats vivant côte à côte». Al Qods, dira-t-il, est une ville de la paix.