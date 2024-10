Un procureur du Roi et son substitut cibles d'une vague de diffamations sur YouTube

Le Club des Magistrats s’est actuellement impliqué dans une affaire de diffamation concernant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Meknès, et son premier substitut.

Ces magistrats font l’objet d’insultes et de diffamation par des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Des dizaines d’entre celles-ci, les ciblant, ont été récemment recensées.

Assabah de ce lundi 21 octobre relaie un communiqué du Club des Magistrats à ce propos, qui signale qu’ «une visite de solidarité et de soutien» a été organisée en fin de semaine dernière auprès des deux magistrats, qui avaient fait l’objet «d’insultes et de diffamation» à cause de leurs fonctions, publiées sur une chaîne YouTube où ont été postées près d’une trentaine de vidéos les ciblant nommément.

Ces publications sont même effectuées à un rythme quasi-quotidien, et n’ont d’autre objectif que de nuire à ce procureur du Roi et à son substitut.

Assabah explique que le Club des magistrats a annoncé son intention de porter plainte dans cette affaire à l’encontre du propriétaire de ce compte sur YouTube, surtout qu’ils considèrent que les deux personnes ciblées dans ces vidéos sont connues dans l’ensemble de leur profession pour «incarner les valeurs d’intégrité, de droiture, d’impartialité, de sérieux et d’abnégation dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires».

Le Club des Magistrats affirme donc «sa solidarité inconditionnelle à leur égard» devant «l’attaque morale dont ils font l’objet».

Dans ce même communiqué, les membres de cette association professionnelle ont réaffirmé «leur engagement et leur solidarité avec l’ensemble des magistrats qui subissent les mêmes attaques morales, quels que soient leurs niveaux et responsabilités, en raison de l’exercice de leurs tâches judiciaires ou administratives liées à la justice».

Le Club des Magistrats «se réserve aussi le droit, en tant qu’association professionnelle, de prendre toutes mesures judiciaires appropriées à l’encontre de toute personne qui porterait moralement atteinte à la réputation, à la dignité et au prestige des magistrats, et donc à la réputation, à la dignité et au prestige du secteur de la Justice avec toutes ses composantes».

Le document insiste aussi «sur la mise en œuvre des objectifs pour lesquels ce club a été créé, et qui sont énoncés à l’article 4 de sa Loi organique, conformément aux exigences de la Constitution, de la loi et des hautes directives royales».

Assabah rappelle «que le Club des magistrats a plusieurs fois insisté sur la nécessité de l’application des dispositions réglementaires qui offrent aux magistrats la protection de l’État contre tout ce qui peut les toucher comme menaces, insultes, attaques et diffamation en lien avec l’exercice de leurs fonctions».