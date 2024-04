Transfert des Mirage 2000-9 au Maroc: «Un domaine précis qui obéit à une réglementation drastique», affirme le colonel Hassane Saoud

Hassane Saoud, ancien colonel, analyste en stratégie et en géopolitique et chercheur associé à l’Institut royal des études stratégiques (IRES)

Hassane Saoud, ancien colonel, analyste en stratégie et en géopolitique et chercheur associé à l’Institut royal des études stratégiques (IRES), décortique dans cette interview le bien-fondé des informations qui ont fuité dans certains médias ibériques, selon lesquelles la France aurait accepté le transfert d’au moins 30 avions de combat Mirage 2000-9 émiratis au Maroc, prévenant d’emblée que «ce domaine précis obéit à une réglementation drastique».

Le360: quelle est votre lecture du supposé feu vert accordé par la France aux Émirats pour transférer une trentaine de Mirage 2000-9 au Maroc? Le Royaume peut-il espérer les recevoir à l’horizon 2027, année de livraison des Rafale aux Émirats?

Hassane Saoud: Il faut d’abord signaler que ce domaine précis obéit à une réglementation drastique très encadrée. Parmi les clauses usitées, entre autres, figure «la garantie de non réexportation» sauf agrément du vendeur. C’est un acte politique et stratégique qui doit prendre en considération le contexte, le nouveau probable acquéreur et tous les paramètres liés à sa situation.

L’agrément français est obligatoire en l’espèce, sans oublier les contraintes géopolitiques et politiques du pays concerné. Toute affirmation jusqu’à présent relève de la conjecture dans un domaine aussi sensible que les moyens stratégiques de défense. Donc, wait and see...

De l’avis de certains observateurs, ce transfert devait voir le jour il y a environ trois ans s’il ne se heurtait pas à l’opposition de Paris. Pourquoi en parle-t-on aujourd’hui d’après vous?

Dans ce domaine précis, il faut se placer au moins dans le moyen terme, car il y aurait un probable deal franco-émirati relatif aux Rafale dont la livraison est prévue (sauf imprévu) pour 2027. Or d’ici là, les EAU ne pourraient pas se dégarnir alors que le contexte régional est tendu et susceptible de bouleversements majeurs. Affaire à suivre avec beaucoup d’attention.

Quels seraient, selon vous, les principaux atouts pour le Maroc de cet ancien avion emblématique de l’armée de l’air française et fleuron de l’aéronautique?

La controverse sur l’âge de cet avion est à mon humble avis un faux débat. Il faut rappeler que la vie opérationnelle d’un avion de chasse est d’au moins 30 ans, sous condition de maintenance appropriée et une modernisation technologique que le Mirage 2000-9 remplit aisément et reste opérationnel, performant et apte au combat d’aujourd’hui incontestablement.

Quant à l’atout du Maroc, il réside dans la compétence des ressources humaines aguerries, expérimentées et ayant apprivoisé l’outil, ainsi que dans leur capacité de réadaptation. Aussi, compte tenu des radars modernes dont il est équipé, la nature des missiles de croisière et de bombes guidées dont il peut être armé, cet appareil répond aux normes de combat moderne et constituerait une valeur ajoutée stratégique et opérationnelle au cas où cette réexportation vers le Maroc aboutirait.