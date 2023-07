Sommet Russie-Afrique: Aziz Akhannouch accueilli par Vladimir Poutine

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch est arrivé, ce jeudi 27 juillet à Saint-Pétersbourg, pour représenter le Souverain au deuxième Sommet Russie-Afrique.

Les travaux du deuxième Sommet et forum économique Russie-Afrique se sont ouverts ce même jeudi à Saint-Pétersbourg, en présence de chefs d’État, de chefs de gouvernement et de ministres de 49 pays africains, a détaillé un communiqué officiel le Kremlin.

La délégation marocaine prenant part à ces travaux comprend également Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Lotfi Bouchaara, ambassadeur du Maroc en Russie.

Après un premier rendez-vous en 2019 à Sotchi, le Sommet Russie-Afrique ambitionne de renforcer les partenariats dans les domaines politique, économique, scientifique ou encore culturel et humanitaire.

Le programme officiel de cet événement, qui se tient les 27 et 28 juillet, prévoit «plus de 50 séances et tables rondes» avec des thématiques diversifiées, relatives notamment à l’énergie et la souveraineté alimentaire.