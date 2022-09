© Copyright : DR

Sur Hautes instructions du roi Mohammed VI, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu le ministre algérien de la Justice, Abderrachid Tebbi, envoyé du président algérien Abdelmadjid Tebboune au Souverain.

A cette occasion, l’envoyé du président algérien a remis une lettre d’invitation au roi Mohammed VI pour assister aux travaux du Sommet arabe, prévu à Alger les 1er et 2 novembre, informe un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’émissaire mandaté par le président algérien est arrivé à 12h00 à l’aéroport international de Rabat-Salé où il a été accueilli par un responsable, au grade de diplomate, du ministère des Affaires étrangères.

Arrivé à bord d’un jet aux couleurs de la République algérienne, Abderrachid Tebbi s’est rendu directement au siège du ministère des Affaires étrangères. Son déplacement à Rabat aura duré moins d'une heure et son avion a dû repartir sitôt la lettre d'invitation remise, nous indique une source informée.

A rappeler que dans le cadre de la préparation du prochain sommet de la Ligue arabe, les autorités algériennes ont décidé de dépêcher plusieurs émissaires dans les capitales arabes, porteurs d’invitations à tous les chefs d’Etat des pays membres de l’organisation.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a récemment précisé que le ministre de la Justice algérien se rendra au Maroc, après l’Arabie saoudite et la Jordanie.

Les relations entre le Maroc et l’Algérie sont des plus tendues. Le régime d’Alger a rompu unilatéralement ses relations diplomatiques avec le Royaume, fermé son espace aérien et arrêté l’approvisionnement du gazoduc Maghreb-Europe qui traversait le Maroc, entre autres gestes hostiles.