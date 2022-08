© Copyright : DR

Sur Twitter, le chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc, David Govrin, a annoncé la signature d’un accord pour la construction du siège de la future ambassade d’Israël à Rabat. Un pas de plus vers la consolidation des relations entre les deux pays.

Le Maroc et Israël franchissent un nouveau pas vers le renforcement de leurs relations.

Limitées jusqu’ici au statut de bureaux de liaisons, les représentations diplomatiques des deux pays s’apprêtent à passer à la phase d’ambassades permanentes. Le chef du bureau de liaison israélien à Rabat, David Govrin l'a lui-même suggéré sur Twitter, après avoir annoncé la signature hier, lundi 1er août, d’un accord pour la construction du siège de la future ambassade d’Israël à Rabat.

David Govrin, qui a qualifié le moment d’«historique», n'a pas dissimulé sa joie. L’accord a été signé avec des architectes et des sociétés de construction marocaines, a-t-il aussi précisé. «Avec l’aide de Dieu, nous entamons par là une ère nouvelle qui consacre nos relations privilégiées avec le Maroc», a conclu le diplomate.

D’après nos sources, l’ouverture d’ambassades des deux pays, en Israël et au Maroc, n’est plus qu’une question de temps, et tout porte à croire que cela sera concrétisé avant la fin de l'année 2022.

Les relations entre les deux pays sont d’ailleurs appelées à effectuer un nouveau bond en avant, avec une visite prévue du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Tel Aviv. «Nous attendons prochainement Nasser Bourita pour une importante visite de travail, et nous comptons sur ce déplacement pour élever le niveau de nos relations bilatérales», nous avait indiqué une source gouvernementale israélienne.