Santé: les ministres marocain et israélien signent une convention de coopération

Les ministres marocain et israélien de la Santé Khalid Aït Taleb (à gauche) et Moshe Arbel, le 16 juin 2023 à Rabat.

Cette convention, dite protocole d’entente, constitue une base administrative et juridique sur laquelle devront œuvrer les deux ministères pour établir un futur partenariat en matière d’échanges, de formation, d’acquisition de’équipements et de développement des secteurs de la médecine et des médicaments, a appris Le360 d’une source autorisée. Il s’agit du premier document que signent les deux parties dans ce domaine.

Lors de son séjour de deux jours à Rabat, Moshe Arbel, qui est aussi titulaire du portefeuille de l’Intérieur, s’est également entretenu avec son homologue marocain Abdelouafi Laftit de plusieurs sujets d’intérêt commun. Les deux ministres ont relevé la célérité avec laquelle les relations entre les deux pays se sont développées depuis la signature, en décembre 2020, de l’accord tripartite d’Abraham entre le Maroc, les États-Unis et Israël.

Lors de cette rencontre, Abdelouafi Laftit a échangé avec son homologue israélien les points de vue sur les questions relevant des attributions et des domaines de compétence de leurs départements respectifs, souligne un communiqué. L’entretien a également constitué une occasion pour aborder les questions bilatérales d’intérêt commun et examiner les moyens à même de renforcer la coopération entre les deux pays.