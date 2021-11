Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères de la République d’Italie, Luigi Di Maio (photomontage).

L’Italie a salué, ce mardi 9 novembre 2021, les efforts "sérieux et crédibles" menés par le Maroc dans le cadre des Nations Unies en vue du règlement du dossier du Sahara.

L’Italie salue "les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc dans le cadre des Nations Unies et encourage toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis", souligne un communiqué conjoint, rendu public à l’issue d’un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères de la République d’Italie, Luigi Di Maio.

??Lire le communiqu� conjoint ?https://t.co/xUHbG4zbdy pic.twitter.com/Mu9U6Maxwg — Maroc Diplomatie ?? (@MarocDiplomatie) November 9, 2021

Lors de cet entretien, Luigi Di Maio a évoqué la position de l’Italie sur la question du Sahara, telle qu’exprimée dans la Déclaration sur le partenariat stratégique multidimensionnel, signée le 1er novembre 2019 à Rabat, en réaffirmant le plein soutien italien aux efforts du Secrétaire général de l’ONU pour poursuivre le processus politique, en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la Résolution 2602 du 29 octobre 2021, ajoute la même source.

Dans cette Déclaration sur le partenariat stratégique multidimensionnel, l’Italie avait salué "les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc" en vue de la résolution du conflit régional autour du Sahara marocain, réaffirmant son appui "aux efforts du Secrétaire général de l’ONU pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique, juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable" à cette question.