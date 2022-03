© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

Les chioukh des tribus de Laâyoune-Sakia El Hamra ont hautement salué, le 21 mars 2022, la nouvelle position espagnole mettant en exergue la pertinence et la crédibilité de l’initiative d'autonomie présentée par le Maroc pour résoudre le différend artificiel sur la question du Sahara marocain.

Au cours d’une réunion datée du lundi 21 mars 2022, les chioukh des tribus de Laâyoune-Sakia El Hamra ont souligné que la nouvelle position exprimée dans le message adressé par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au roi Mohammed VI, est une confirmation de la pertinence de l’initiative marocaine d'autonomie et une reconnaissance de la marocanité du Sahara.

Dans une déclaration pour Le360, Abdellatif Bira, cheikh d’une de ces tribus, a salué la position espagnole qu’il a qualifiée de «claire, logique et positive». Il a aussi rappelé que le Maroc et l’Espagne entretiennent des liens humains, historiques, géographiques et économiques de longue durée.

«Nous, chioukh des tribus de Laâyoune-Sakia El Hamra, sommes pour l’initiative marocaine et nous espérons que l’Espagne inaugurera prochainement ici un consulat, à l’instar des pays africains amis», a-t-il ajouté.

De son côté, cheikh Sidi Boubker a précisé que la reconnaissance par le gouvernement espagnol de l'effectivité de l'initiative d’autonomie est une décision juste, saluant, par ailleurs, la pertinence de la proposition marocaine.

Pour sa part, Ahmed Karhi, cheikh d’une tribu de Laâyoune-Sakia El Hamra, s'est félicité de la décision de l’Espagne, qui intervient dans le sillage des victoires diplomatiques successives obtenues récemment par le Maroc, grâce à la vision éclairée du roi Mohammed VI.

Cette nouvelle position «courageuse et audacieuse» de l'Espagne, exprimée dans le message adressé par le chef du gouvernement espagnol au roi Mohammed VI, est historique dans les relations entre le Maroc et l’Espagne, en ce sens que Madrid considère le Maroc comme un partenaire stratégique dans la région, ont souligné les chioukh des tribus dans un communiqué lu à l’issue de leur réunion tenue hier.

Ces chioukh des tribus ont également estimé que l'importance de cette position, qui reflète le retour de l'Espagne à la raison, émane de sa connaissance de l'histoire, des faits historiques et des caractéristiques humaines et démographiques de la région, ainsi que la nature des liens unissant les Provinces du Sud au Royaume du Maroc. Ils ont aussi réitéré leur mobilisation constante derrière le roi Mohammed VI dans la défense de l’intégrité territoriale du Maroc, tout en exprimant leur plein soutien aux initiatives du Souverain visant à mettre fin à ce différend artificiel.