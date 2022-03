© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

Des élus de la province de Dakhla ont salué la décision de l'Espagne de reconnaître l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour régler le différend artificiel autour du Sahara marocain. Elle sera d'une grande importance pour la paix régionale et donnera un nouvel élan à la coopération bilatérale.

En reconnaissant la prééminence de l'initiative marocaine d’autonomie, l’Espagne fait prévaloir la voix de la sagesse dans ses relations avec le Maroc et contribuera au lancement d’un partenariat bilatéral dans le cadre de nouvelles bases, ont assuré, dans plusieurs déclarations pour Le360, des élus de la province de Dakhla.

Salah Boussif, président de la commune d'El Argoub, s'est félicité de la décision de l’Espagne, qui intervient dans le sillage des victoires diplomatiques successives obtenues récemment par le Maroc, grâce à la vision éclairée du roi Mohammed VI.

Mohamed Akhtour, président de la Chambre de l’agriculture de Dakhla-Oued Eddahab, a salué la nouvelle position constructive et positive exprimée par l’Espagne au sujet de la question du Sahara marocain, ainsi que la teneur de la lettre adressée par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au Souverain.

Il a ajouté que ce nouveau positionnement marquait le retour à la normale des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne et augurait d’une nouvelle ère dans l’histoire de ces relations, tout en mettant en avant le rôle-clé que joue le Royaume dans la promotion de la stabilité régionale.

Pour leur part, Anaidi Sidi Mouloud, président de la commune d'Imlili, et les cheikhs Essalek Lkhyar Myara et Ahmed Salem Aba, ont souligné que la nouvelle position espagnole à l'égard de la question du Sahara était de fait une reconnaissance des efforts du Maroc dans la recherche d'une solution pacifique et acceptable à ce conflit artificiel.

Dans un message adressé au roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, avait souligné reconnaître «l’importance de la question du Sahara pour le Maroc», de même que le fait que «l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend».

Dans son message au Souverain, le président du gouvernement espagnol a, en outre, souligné le fait les «deux pays sont unis inextricablement par des affections, une histoire, une géographie, des intérêts et une amitié partagée». Il s’est dit «convaincu que les destins des deux peuples le sont aussi», et que «la prospérité du Maroc est liée à celle de l’Espagne, et inversement».

«Notre objectif est de construire une nouvelle relation, basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties et l’abstention de toute action unilatérale, à la hauteur de l’importance de tout ce que nous partageons», a également affirmé le président du gouvernement espagnol dans son message.