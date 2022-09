Sahara: le président de la commission de la justice au Parlement européen soutient fermement la position de l'Espagne

L’eurodéputé et président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, Juan Fernando Lopez Aguilar.

© Copyright : DR

La position de l'Espagne, appuyant le Maroc sur le dossier du Sahara, est «compatible» avec la position européenne et le droit international, soutient l’eurodéputé et président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, Juan Fernando Lopez Aguilar.

La position de l'Espagne soulignant que l'initiative marocaine d’autonomie comme «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend», autour du Sahara est «compatible», avec la position européenne et le droit international, a affirmé, vendredi 23 septembre 2022, l’eurodéputé et président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, Juan Fernando Lopez Aguilar. «Le gouvernement espagnol ne change pas la réalité en valorisant la proposition d'autonomie», a relevé Juan Fernando Lopez Aguilar dans des déclarations aux médias en marge de sa participation aux travaux de la 1re Conférence internationale pour la paix et la sécurité au Sahara, tenue jeudi et vendredi à Las Palmas. ONU: la délégation du Maroc met à nu les allégations fallacieuses de l'Algérie au sujet de la question du Sahara «Tout ce que l'on peut faire, c'est que la communauté internationale encourage le dialogue et l'accord entre les parties», a fait observer Juan Fernando Lopez Aguilar, également ancien ministre espagnol de la Justice, dénonçant les «voix non documentées», affirmant que «l'Espagne est toujours une puissance administrante du Sahara». Sahara: Akhannouch appelle au recensement des populations des camps de Tindouf «Ça n'a aucune base légale ou factuelle. L'Espagne a quitté le territoire il y a 48 ans. Prétendre que, quoi qu'il arrive, l'Espagne est toujours responsable, c'est tromper les gens». a-t-il insisté, déplorant les manœuvres du Polisario qui a recours à l’intoxication pour entraver tout dialogue sur le Sahara. «Tout ce qui nous remplit la bouche de déclarations grandiloquentes qui ne produisent aucun résultat dans la réalité et ne font rien pour améliorer la réalité de ces gens qui vivent dans les camps de Tindouf est une intoxication», a conclu Juan Fernando Lopez Aguilar.

Par Khalil Ibrahimi