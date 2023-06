Sahara: Brunei soutient l’intégrité territoriale du Maroc

Ce soutien a été réaffirmé par le second ministre des Affaires étrangères de Brunei Darussalam, Dato Erywan Pehin Yusof, lors d’un entretien qu’il a eu à Rabat avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Le Brunei Darussalem, a-t-il affirmé, lors d’un point de presse conjoint, félicite le Maroc et «les efforts qu’il déploie pour trouver un règlement durable et pacifique» à la question du Sahara marocain.

Pour sa part, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération avec l’Afrique et les Marocains résidant à l’étranger a salué la position «durable et positive du Brunei». Nasser Bourita et son hôte ont auparavant signé un mémorandum d’entente destiné à développer la coopération entre les pays dans les domaines politique, économique et technique.

«Nous voulons donner un nouveau souffle à cette coopération conformément aux orientations du roi Mohammed VI et du Sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah», a déclaré Nasser Bourita avant d’inviter Brunei à consolider la place du Maroc au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean).